Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şiddetli yağmur nedeniyle ara verdiği asfalt serim çalışmalarına yeniden başladı. Başkan Selvitopu, hummalı çalışma gerçekleştiren ekipleri ziyaret ederek, yerinde denetim yaptı ve esnafa bol kazançlar diledi.

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, şiddetli yağmur nedeniyle ara verdikleri çalışmalarına yeniden başladı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Selvili ve Barış mahallelerinde hummalı çalışma gerçekleştiren ekipleri ziyaret ederek, yerinde denetim yaptı. Barış Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz ve Selvili Mahalle Muhtarı Yücel Yıldız'ın da eşlik ettiği incelemede Başkan Selvitopu, vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret ettiği esnafa da bol kazançlar diledi.

Ekiplerin, Karabağlar'da mümkün olduğunca daha fazla sokağı asfaltlamak için sahada ter dökmeye devam ettiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Asfaltlama sezonunun başında kendimize bir hedef belirledik ve buna göre program hazırladık. Çalışmalarımız programa göre, aralıksız sürüyor. Muhtarlarımızın da görüşlerini alarak, acil ihtiyaç duyulan sokaklara girmeye devam ediyoruz" dedi.

Kendi asfalt üretim tesisine (pilent) sahip Karabağlar Belediyesi'nin, serimleri de yine kente kazandırdığı son teknoloji araçlarla gerçekleştirdiğine dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Karabağlarlıların her kuruşunu yine bu kent için harcıyoruz. Araç parklarımızı sürekli güçlendiriyoruz. Karabağlar Belediyesi'nin nitelikli hizmet anlayışı artarak devam edecek" diye konuştu.