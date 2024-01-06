Karabağlar Belediyesi Yeşilyurt Pazaryeri'ni Yeniliyor

Karabağlar Belediyesi tarafından baştan sona yenilenerek kapalı hale getirilecek Yeşilyurt Pazaryeri inşaatında kazı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Zemin katında otoparkın da yer alacağı pazaryeri için önümüzdeki haftalarda temel atılacak.

Karabağlar Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ortamda alışveriş yapabilecekleri modern pazaryerlerini ilçeye kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Yeşilyurt Pazaryeri de baştan sona yenileniyor. Ulu Önder Caddesi'ndeki 4500 metrekare arsa üzerine inşaatına başlanan pazaryeri için önce kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Bölge zemininin kayalık olması nedeniyle zamana yayılan çalışmalar yüzde 90 oranında tamamlandı. Kazının bitmesiyle Karabağlar'a çok yakışacak pazaryerinin temeli atılacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bölge zemininin sert kayalardan oluştuğunu hatırlatarak, "Ekipler haftalardır hafriyat çalışması gerçekleştiriyor. Bu iş yüzde 90 oranında tamamlandı. Kazı bitince zemin katta otopark yer alacak modern pazaryerimizinin temelini atacacağız. İnşaatımızın da tamamlanmasıyla Yeşilyurt bölgemiz ihtiyaç duyduğu bu pazaryerine kavuşmuş olacak. Esendere, Yurtoğlu ve Üçkuyular gibi kentimizin farklı mahallelerinde de benzer çalışmaları hayata geçireceğiz" dedi.

Yeşilyurt Pazaryeri 9000 metrekare büyüklüğünde olacak. Pazaryerinin alt katında 110 araçlık otopark, üst katında da tezgah alanları bulunacak. Ayrıca 60 araçlık açık otopark yer alacak. İnşaat tamamlanıncaya kadar vatandaşlar, Karabağlar Belediyesi tarafından Kara Fatma Parkı yanında oluşturulan geçici pazaryerinden yararlanmaya devam edecek.