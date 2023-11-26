Karabağlar Belediye Başkanı Öğretmenler Günü'nü kutladı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'ni ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutladı. Başkan Selvitopu, öğretmenliğin önemine vurgu yaparak, öğretmenlere teşekkür etti ve belediyenin eğitim alanındaki çalışmalarından bahsetti.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'ni (KARBEM) ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenliğin kutsal ve önemli bir meslek olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, "Herkesin toplum içinde bir yerlere gelmesinde öğretmenlerin emek ve katkıları çok büyük. Gelecekte bu ülkeyi yönetecek insanları sizler yetiştiriyorsunuz. Öğretmenler Gününüzü kutluyor, emekleriniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin, ilçede bulunan okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiğini belirten Başkan Selvitopu, "Bu iş sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın' demeden, eğitimin yanında olmaya devam edeceğiz. Dershanemize de desteğimiz her zaman sürecek. İkinci şubeyi açma hedefimiz de var" diye konuştu.

Başkan Selvitopu daha sonra öğretmenlere günün anısına armağanlar verdi. Ardından toplu fotoğraf çektirildi.

KARBEM ziyaretine Belediye Başkan Yardımcıları Ayla Sert ve Aykut Kolatar da katıldı