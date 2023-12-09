Sadettin Tezcan Özel Eğitim Meslek Okulu Öğrencileri Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Merkezi'ni Ziyaret Etti

Sadettin Tezcan Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan özel öğrenciler İzmir'de Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrenciler ve öğretmenler, Uzay ve Havacılık Sergisi'nin yanı sıra deney istasyonlarını gezdi.

Sadettin Tezcan Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan özel öğrenciler İzmir'de Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Sadettin Tezcan Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan özel öğrenciler İzmir'de Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun daha önce okula yaptığı ziyaret sırasında davet ettiği öğrenciler ve öğretmenler, Uzay ve Havacılık Sergisi'nin yanı sıra deney istasyonlarını gezdi.