Kavacık Meydanı'nda çalışmalar başladı

Düzenleme projesi Karabağlar Belediyesi ekipleri tarafından yürütülecek.

Eskiyen parke taşlarını sökerek işe girişen ekipler, alanı Kavacık Üzüm Festivali'ne hazır hale getirecek. Baştan sona yenilenecek meydan yeni görünümüyle konuklarını karşılayacak.

Karabağlar sınırlarındaki Kavacık Köyü, coğrafi işaret belgeli üzümü, mimari ve coğrafi dokusuyla biliniyor. Özellikle son yıllarda İzmirlilerin hafta sonları yoğun ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor. Karabağlar Belediyesi tarafından her eylül ayında düzenlenen Kavacık Üzüm Festivali de binlerce İzmirliyi ağırlıyor.

Festival sırasında çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan köy meydanı, şimdi Karabağlar Belediyesi tarafından baştan sona yenileniyor. Kavacık Köy Meydanı Projesi kapsamında, alandaki binaların pergole ve cephe düzenlemeleri, özellikleri tarihi ve doğal özellikleri korunarak yapılacak. Altyapı ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirilecek. Ekipler Atatürk Büstü, çocuk oyun alanının olduğu bölümlerde de kapsamlı çalışmalar yapacak.

Köylülere bilgi vermişti

Önceki haftalarda Kavacık'a giderek projeyi vatandaşlara yerinde anlatan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, meydanı çok daha güzel bir hale getirmek istediklerini söyledi. Olası aksaklıklara daha çabuk müdahale etmek için yenileme çalışmalarını belediyenin kendi ekiplerinin yaptığını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Sadece meydandaki cephe düzenlemeleri sırasında pergole işini ihale edeceğiz. Kalan diğer tüm işleri ekiplerimiz yürütecek. Kaliteli işçilik ve malzemeyle yapacağımız çalışmaların ardından Kavacık Meydanı farklı bir görünüme kavuşacak. Böylece festivalimiz de prestij meydanına kavuşmuş olacak" dedi.

Meydan düzenlemesinin ardından gelecek yıl da Kavacık'a bir "Köy Evi" kazandırmayı planladıklarını hatırlatan Başkan Selvitopu, "Sonraki aşamada da sokakları düzelteceğiz. Kavacık'ı aslına uygun şekilde koruyarak gelecek kuşaklara bırakmayı hedeliyoruz" diye konuştu.

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