Karabağlar Belediyesi'nde grev kararı alındı

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası, Karabağlar Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Belediye iştiraki KARBEL A.Ş'de çalışan işçiler Yeşillik Caddesi'nde toplanıp slogan atarak, Karabağlar Belediyesi binasına yürüdü.

Burada açıklama yapan Genel İş 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile 15 Ağustos'ta başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden bir sonuç alamadıklarını belirtti.

İşçilerin yoksulluk sınırı altındaki ücretlerle çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Aras, "Eğer toplu iş sözleşmesinde masada anlaşma sağlayamazsak 23 Ocak Perşembe günü itibarıyla 930 KARBEL işçisi greve çıkacaktır ve Karabağlar'da hizmet duracaktır." dedi.

Açıklamaların ardından grev kararı, belediye binası girişine asıldı.