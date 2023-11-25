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Karabağlar Belediyesi Başöğretmen Atatürk Satranç Turnuvası Başladı

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Bu yıl 10. kez düzenlenen Karabağlar Belediyesi Başöğretmen Atatürk Satranç Turnuvası Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde başladı. Turnuva toplam 6 kategoride 2 gün boyunca devam edecek.

Bu yıl 10. kez düzenlenen Karabağlar Belediyesi Başöğretmen Atatürk Satranç Turnuvası Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde başladı. Turnuvanın açılışını Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun yaptığı turnuva toplam 6 kategoride 2 gün boyunca devam edecek.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul etmesinin 95. yıldönümü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Karabağlar Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen turnuvaya katılım yoğun oldu. 8 yaş, 10 yaş ve 14 yaş altı kız ve erkeklerde toplam 6 kategoride düzenlenecek olan turnuvanın açılışını Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yaptı. Satranç turnuvasının ilk hamlesini yaparak başlatan Başkan Selvitopu, çocuklara başarılar dileyerek, bekleyen ailelerle de sohbet etti.

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen turnuvada dereceye girenler yarın düzenlenecek törende ödüllerine kavuşacak

Kaynak: ANKA / Spor

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