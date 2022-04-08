Karabağlar Belediyesi'nde 'Dijital Arşiv' ve ISO 9001 atağı

Başkan Selvitopu, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya geldi.

Bunun için başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Sürecin sonunda her iki sistem birbiriyle bütünleştiğinde, belediyemiz çok daha iyi çalışma ve üretme ortamına kavuşmuş olacak. Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesi artacak" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin bugün birçok hizmeti internet ortamında verdiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, bunun sürekliliğinin sağlanması ve geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Dijital Arşiv oluşturulması için başlayan çalışmalarda İmar Müdürlüğü arşivinin dijital ortama aktarılması işinin gelecek ay tamamlanacağını belirten Başkan Selvitopu, "Hemen ardından Mali İşler Müdürlüğümüzün arşivinin de aktarılması işi için ihale sürecini başlatacağız. Tüm bu süreçler bittiğinde, 'dosya bulunamadı', 'evrak kayboldu' gibi hiç gibi gerekçelerin tamamı ortadan kalkacak. Herşey gözler önünde, şeffaf olacak. Bu da belediyemiz ve kentimiz için çok önemli bir konu" dedi.

Standart gelecek

ISO 9001 Toplam Kalite Yönetimi Sistemi'ne geçilmesiyle de çalışma sistemine belirli bir standardın geleceğine dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Yaptığımız işler daha kısa sürede ve daha kaliteli yapılır hale gelecek. Ayrıca bu işin sürekliliği sağlanacak. Tüm birimlerimizin bu konuda üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmesini istiyorum. ISO 9001 ve Dijital Arşiv bütünleştiğinde, belediyemiz çok daha iyi bir çalışma ve üretme olanağına kavuşacak. Konunun ciddiyeti ve önemi nedeniyle bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Daha sonra Karabağlar Belediyesi Arşiv Müdürü Hatice Gümüş ve ISO 9001 sürecini yönetecek firma yetkilileri, Başkan Selvitopu ve katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi.

Dijital devrim!

Karabağlar Belediyesi'nin "Kurumsal Dijital Arşiv" projesi, billişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerden en üst düzeyde yararlanılmasını amaçlıyor. Bu kapsamda oluşturulan web tabanlı "Arşiv Yönetim Sistemi" ile her türlü bilgi ve belgeye, yetkilileri tarafından kolayca ulaşılması hedefleniyor.

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