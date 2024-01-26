Uğur Mumcu, Karabağlar Belediyesi tarafından anıldı

31 yıl önce bombalı suikastle katledilen Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Etkinlik kapsamında Levent Üzümcü Tiyatrosu, "Unutma Bizi" oyunuyla Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne aldı. Cengiz Toraman tarafından yazılıp yönetilen ve Mumcu'nun yaşamını anlatan oyunda, tiyatro sanatçıları Levent Üzümcü ve Orhan Aydın performanslarıyla ayakta alkışlandı.

Üzümcü ve Aydın'ın anlatımlarının yanı sıra solist Gülcan Altan ve Piyanist Dengin Ceyhan, müzikleri ve belgesel gösterimleriyle izleyicinin belleğini tazeledi.

Gösteri sonunda Karabağlar Belediyesi Başkanvekili Murat Baran Uygun, sanatçılara teşekkür ederek, adlarına dikilen 3 fidanın sertifikasını sundu.

Oyunu, aralarında meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin olduğu çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.