Sosyologdan belediye önünde oturma eylemi

Karabağlar Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli Sosyolog Murat Mengirkaon, belediye önünde 23 Ağustos'ta oturma eylemi başlattı. İki yıl önceki Toplu İş Sözleşmesi sürecinde sendika yönetimine tepki gösterdiği için Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne 'rotasyon' adıyla sürgün edildiğini belirten Mengirkaon, talepleri kabul edilene kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Mengirkaon, üyesi olduğu Belediye-İş Sendikası'nın işçileri değil belediyeyi öncelediğini dile getirdi. Sendikanın Karabağlar Belediyesi'nde imzaladığı üçüncü toplu sözleşmeyle ekonomik hak kayıpları yaşadıklarını, yaklaşık bin 400 personelin yüzde 30 ile yüzde 45 daha düşük maaşla çalışmaya başladığını aktardı. Temmuz 2024'te imzalanan sözleşmenin onlara rağmen yapıldığını, itiraz eden kendisi ve iş yeri temsilcisinin sürgün edildiğini ifade etti. Sendikaların işçiyi yalnız bıraktığını, üyesi olduğu sendikayı yanında görmek istediğini sözlerine ekledi.

İki temel talebi olduğunu vurgulayan Mengirkaon, daha önce çalıştığı müdürlüğe ve işine geri dönmek ile yasal hakkı olan kadro tanımlamasının yapılmasını istedi. Emekli Pilot Bahadır Altan, Mengirkaon'un sürgün edilmesinin tepkileri engellemeye dönük bir ön adım olduğunu, direnişin sonuna kadar destekleneceğini söyledi. Müzisyen Barış Yıldırım ise Karabağlar Belediyesi'nin emekçilere patronlar gibi davranmak istediğini, Mengirkaon'un yanında olduklarını ve olayın hemen çözülmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi