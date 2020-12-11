Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi
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Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi

11.12.2020 08:03 | Son Güncelleme: 11.12.2020 08:18
Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi

Eski manken Ebru Şallı, sosyal medya hesabından eşi Uğur Akkuş ise gittiği Kapadokya seyahatinden aşk dolu pozlarını paylaştı. Şallı'nın pozlarına ise kısa sürede beğeni yağdı.

Ebru Şallı ve iş adamı eşi Uğur Akkuş, geçtiğimiz hafta Kapadokya'ya gitti. Akkuş ile birbirlerine vakit ayıran Şallı, İstanbul'a dönmesine rağmen Kapadokya'da çekilen karelerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

DUDAK DUDAĞA POZ VERDİLER

Son olarak dün Instagram hesabından paylaşım yapan Şallı, eşiyle at üzerindeki romantik anları da yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü isim, eşiyle dudak dudağa olduğu pozlarını paylaşırken kalp ve nazar boncuğu emojileri koydu. Akkuş ve Şallı çiftinin romantik pozları kısa sürede ilgi odağı oldu ve binlerce beğeni aldı.

İşte çiftin aşk dolu pozları...

Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi
Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi
Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi
Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi
Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi
Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi
Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi
Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi
Haber Yorumları (3)
ADA: Bu rezilliği beğenen yarım akıllılar sizde bunlarla aynı rezilliktesiniz
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BRO: Evladını kaybeden bir anne mutluluk pozları paylaşmaz be arkadaş.
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AMBETİ: Ebru paranın peşinde öteki keko meşhur olmanın. i
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500
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