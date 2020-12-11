Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi

Eski manken Ebru Şallı, sosyal medya hesabından eşi Uğur Akkuş ise gittiği Kapadokya seyahatinden aşk dolu pozlarını paylaştı. Şallı'nın pozlarına ise kısa sürede beğeni yağdı.

Ebru Şallı ve iş adamı eşi Uğur Akkuş, geçtiğimiz hafta Kapadokya'ya gitti. Akkuş ile birbirlerine vakit ayıran Şallı, İstanbul'a dönmesine rağmen Kapadokya'da çekilen karelerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

DUDAK DUDAĞA POZ VERDİLER

Son olarak dün Instagram hesabından paylaşım yapan Şallı, eşiyle at üzerindeki romantik anları da yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü isim, eşiyle dudak dudağa olduğu pozlarını paylaşırken kalp ve nazar boncuğu emojileri koydu. Akkuş ve Şallı çiftinin romantik pozları kısa sürede ilgi odağı oldu ve binlerce beğeni aldı.

İşte çiftin aşk dolu pozları...