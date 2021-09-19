Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavide sona geldi: Bir göğsüm alınacak - Haberler Magazin
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Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavide sona geldi: Bir göğsüm alınacak

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin
Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavide sona geldi: Bir göğsüm alınacak

Geçtiğimiz yıl yakalandığı meme kanserini atlatan şarkıcı Şimal, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir ameliyat daha geçireceğini ve bir göğsünün alınacağını söyleyen Şimal, "43 kiloya kadar düştüm, " dedi.

Geçtiğimiz yıl Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kanser olduğunu duyuran şarkıcı Şimal, gördüğü tedavi sonrası hastalığı yenmeyi başardı. Yavaş yavaş normal hayatına dönmeye başlayan genç şarkıcı geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir arkadaşı ile yemek yemeye gittiğini söyleyen şarkıcı Şimal, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"BİR GÖĞSÜM ALINACAK"

Milliyet'in haberine göre, kemoterapi gördüğünü ve bu süreçte saçlarını kaybettiğinden bahseden şarkıcı, sözlerine şu şekilde devam etti: "Çok uzun bir süre sahnelerden uzak kaldım. Hastalığımda hiç bu kadar destek göreceğimi tahmin etmezdim. Meğer ne çok sevenim varmış. Demet Akalın, Bengü, Derya Uluğ, Koray Avcı, Merve Özbey, daha sayamayacağım birçok arkadaşım desteklerini hiç eksik etmediler. Yaklaşık beş hafta sonra bir ameliyat daha geçireceğim ve bir göğsüm alınacak. Bunlar yerine konulabilecek şeyler" dedi.

Kanseri yenen şarkıcı Şimal hastalık sürecini anlattı: 43 kiloya kadar düştüm

"43 KİLOYA KADAR DÜŞTÜM"

Basın mensuplarının "Peki bu süreçte sahnelere devam edebiliyor musunuz?"sorusuna ise "Sahneye çıkmaya başladım. Hatta doktorum enerji versin diye bir adet muz yememe de izin vermişti. Ama ben yerimde duramıyorum hoplayıp zıpladığım için geçenlerde ufak bir rahatsızlık geçirdim. Bu sıralar ara verdim" şeklinde konuştu.

Kanseri yenen şarkıcı Şimal hastalık sürecini anlattı: 43 kiloya kadar düştüm

Kanseri yenen şarkıcı Şimal hastalık sürecini anlattı: 43 kiloya kadar düştüm

Kanseri yenen şarkıcı Şimal hastalık sürecini anlattı: 43 kiloya kadar düştüm

Kanseri yenen şarkıcı Şimal hastalık sürecini anlattı: 43 kiloya kadar düştüm

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Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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Haber: Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavide sona geldi: Bir göğsüm alınacak - Haberler Magazin
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