Kansere yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı: Tedavimiz harika gidiyor

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Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Boğaç Aksoy, geçtiğimiz aylarda lenf kanserine yakalandığını açıklamış ve sevenlerini derinden üzmüştü. Tedavi görmeye başlayan 31 yaşındaki oyuncu, Instagram'dan öncesi-sonrası paylaşım yaparak tedavi ile kanserli hücrelerin azaldığını açıkladı.

Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. 31 yaşındaki oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Aksoy Instagram hesabından paylaştığı öncesi-sonrası videosuyla kanserli hücrelerin azaldığını göstererek, "Hocam her zaman içinizdeki star ışığını keşfedin demişti. En sonunda keşfettim. Sonra ne mi oldu? İçimdeki ışığı söndürdüler. Şaka bir yana tedavimiz harika gidiyor. " dedi.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Aksoy üzücü haberi, "Sevgili dostlarım... Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki lenfomaya yakalandım, uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza, telefonlarınıza dönemezsem de affedin..." sözleriyle duyurmuştu.

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

30 Temmuz 1989 İzmit doğumlu Boğaç Aksoy, 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamladı.

Arka Sokaklar dizisinde izlediğimiz Boğaç Aksoy oyunculuk eğitimini iseVahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün kuruculuğunu yaptığı Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde tamamladı.

Oyunculuk hayatından önce ışıkçı olarak çalıştığını ve sahne tozu yuttuğunu belirten Aksoy, daha sonra pek çok reklam filmlerinde rol almıştı.