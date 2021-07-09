Kansere yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı: Tedavimiz harika gidiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kansere yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı: Tedavimiz harika gidiyor

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Magazin

Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Boğaç Aksoy, geçtiğimiz aylarda lenf kanserine yakalandığını açıklamış ve sevenlerini derinden üzmüştü. Tedavi görmeye başlayan 31 yaşındaki oyuncu, Instagram'dan öncesi-sonrası paylaşım yaparak tedavi ile kanserli hücrelerin azaldığını açıkladı.

Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. 31 yaşındaki oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Aksoy Instagram hesabından paylaştığı öncesi-sonrası videosuyla kanserli hücrelerin azaldığını göstererek, "Hocam her zaman içinizdeki star ışığını keşfedin demişti. En sonunda keşfettim. Sonra ne mi oldu? İçimdeki ışığı söndürdüler. Şaka bir yana tedavimiz harika gidiyor. " dedi.

Kansere yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı: Tedavimiz harika gidiyor

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Aksoy üzücü haberi, "Sevgili dostlarım... Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki lenfomaya yakalandım, uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza, telefonlarınıza dönemezsem de affedin..." sözleriyle duyurmuştu.

Kansere yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı: Tedavimiz harika gidiyor

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

30 Temmuz 1989 İzmit doğumlu Boğaç Aksoy, 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamladı.

Arka Sokaklar dizisinde izlediğimiz Boğaç Aksoy oyunculuk eğitimini iseVahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün kuruculuğunu yaptığı Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde tamamladı.

Oyunculuk hayatından önce ışıkçı olarak çalıştığını ve sahne tozu yuttuğunu belirten Aksoy, daha sonra pek çok reklam filmlerinde rol almıştı.

Kansere yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı: Tedavimiz harika gidiyor
Kansere yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı: Tedavimiz harika gidiyor
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Muharrem İnce Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Melisa Döngel Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kansere yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı: Tedavimiz harika gidiyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 20:40:28. #1.16#

title