Kanlı saldırıların gölgesinde Taliban ve Afganistan barış görüşmeleri

Taliban temsilcileri ile Afganistan hükümetinden temsilciler ve diğer kanaat önderlerinden oluşan Afgan heyeti, bugün Katar'ın başkenti Doha'da barış görüşmeleri için yeniden masaya oturdu. ABD'nin katılmayacağı görüşmelere, Almanya ve Katar aracılık ediyor.

Afganistan'da Taliban'ın ölümcül saldırılarına devam ederken uluslararası toplumun çabaları neticesinde taraflar, bugün Katar'ın başkenti Doha'da barış pazarlıkları için masaya oturdu. ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad bugün başlayan görüşmelere ilişkin, Taliban ile devam eden görüşmelerde olumlu gelişmelerin kaydedildiğini aktardı.

Taliban ile Afganistan hükümetinin, 18 yıldır devam eden iç savaşı bitirmek ve ülkede barışın temini için Doha'da yürütecekleri 2 gün sürecek barış görüşmeleri bugün başladı.

Almanya ve Katar tarafından düzenlenen görüşmelere ABD bu sefer doğrudan bir katılımda bulunmayacak. Benzer görüşmeler, Şubat ve Mayıs aylarında Moskova'da düzenlenmişti.

Almanya'nın Afganistan ve Pakistan Özel Temsilcisi Markus Potzel, pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında Afgan tarafların toplantıya "yalnızca kişisel kapasitelerine ve eşit koşullarda" katılacağını bildirdi. Potzel, "Afganistan, barışa doğru ilerleyeceği kritik bir noktada duruyor. Afgan taraflar arasındaki doğrudan anlaşma, bu sürecin temel bileşeni olacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçtiğimiz hafta Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 1 Eylül'den önce Afganistan'dan çekilmek istediklerini söylemişti.

"Afganistan teröristlerin Harvard'ı"

Washington yönetimi, Eylül ayında Afganistan'da yapılacak genel seçimler öncesinde anlaşmayı bağlayarak Afganistan'da bulunan güçlerini geri çekmenin yollarını arıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü verdiği röportajda Amerikan güçlerini Afganistan'dan çekmeyi istediğini, ancak ülkede güçlü bir istihbarat varlığı bırakacağını söylemişti. Açıklamasına, "Teröristler için bir laboratuvar gibi görünüyor. Ben buna teröristlerin Harvard'ı diyorum" sözleriyle devam eden ABD Başkanı Trump, ABD'nin en uzun savaşı olarak gördüğü Afganistan'da hala asker bulundurmanın hem finansal hem de askeri olarak anlamsız olduğunu düşündüğünü belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, üç aydır Afganistan'da barışın sağlanması amacıyla Taliban ile Kabil yönetimi arasında düzenlenecek siyasi görüşmeler için girişimlerde bulunuyordu. Görüşmelerin yedincisi, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın katılımıyla 29 Haziran'da düzenlenmişti. Taliban, Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani ile Nisan ayında Doha'da barış görüşmelerini başlatması için gelen tekliflerini reddetmişti.

Taliban'ın Katar'da bulunan Sözcüsü Süheyl Şahin bugün başlayan görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada, "Bugünkü müzakerelere Afgan tarafları olarak başlayacağız, fakat Kabil yönetimiyle bir hükümetmiş gibi konuşmayacağız" dedi. Taliban yaptığı açıklamalarda, bugün düzenlenecek toplantıdan Eşref Gani yönetiminin dışlandığının ısrarla belirtti.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ise 29 Haziran toplantısına ilişkin dün yaptığı açıklamada, 29 Haziran'da düzenledikleri toplantıyı şu ana kadar Taliban temsilcileriyle yapılan en verimli görüşme olarak nitelendirmişti. ABD, Taliban'ı Kabil hükümeti ile doğrudan görüştürmenin yollarını arıyor. Ancak Taliban bugüne kadar, "Batı'nın kuklası" olarak adlandırdıkları Kabil hükümeti ile görüşmeyi reddetmişti. - DOHA

Kaynak: İHA