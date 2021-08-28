Kampa katılan öğrencilere tarla ve mandıralarda uygulamalı eğitim
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Kampa katılan öğrencilere tarla ve mandıralarda uygulamalı eğitim

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Haberler | Güncel

Kampa katılan öğrencilere tarla ve mandıralarda uygulamalı eğitim Aksaray'da gerçekleştirilen Gençlik ve Tarım Kampına katılan 120 öğrenci tarla ve mandıralarda tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yerinde inceleyerek uygulamalı eğitim aldı.

Kampa katılan öğrencilere tarla ve mandıralarda uygulamalı eğitim

AKSARAY - Aksaray'da gerçekleştirilen Gençlik ve Tarım Kampına katılan 120 öğrenci tarla ve mandıralarda tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yerinde inceleyerek uygulamalı eğitim aldı.

Aksaray Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hasandağı Mesire Alanı Bozkurt Düzlüğünde gerçekleştirilen Gençlik ve Tarım Kampına 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan toplam 120 öğrenci kampın 3. gününde tarla ve mandıralarda faaliyetleri yerinde gördü. Tarımsal alanlarda inceleme yapan öğrencilere Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan ve üreticiler eşlik etti. Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav mandıralarda öğrencilere tarım ve hayvansal üretimin başından sonuna kadar her evresini anlatarak bilgiler verdi. Yonca tarlası, ayçiçeği tarlası, mandıra gibi yerleri gezen öğrencilere Aksaray'ın tarımsal potansiyeli ve Türkiye'deki konumu da anlatıldı.

"Tarım ürünlerinin stratejik bir ürün olduğu dönemi yaşıyoruz"

Programa katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ülkelerdeki tarımsal ve hayvansal üretimlerin önemine dikkat çekerek, "Tematik kamplar önemli ve önem veriyoruz, artmasını istiyoruz. Tarım temalı kamplara daha bir önem veriyoruz. Çünkü tarım ürünlerinin stratejik bir ürün olduğu dönemi yaşıyoruz. Üretim, özellikle tarımsal üretim ülkelerin geleceği açısından önemli üretimlerden bir tanesi, önemli değerlerden biri. Gençlerin tarıma olan ilgisinin artması bizim açımızdan önemli stratejik hedef. Tarımsal üretimde gençlerin elinin olmasını istiyoruz. Bu nedenle de tarım temalı kampları öncelikli kılıp destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da gençlerin ve tarımsal üretimin önemine değinerek, "Gençlerimize sahip çıktıkça, onları değerli kıldıkça önümüzdeki bütün karanlıkların aydınlanacağını göreceğiz. Onun için biz gençlerimize ne yaparsak azdır" ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Betül Atalay (21), 3 gündür Aksaray Hasandağı'nda tarım ve gençlik kampında olduklarını hatırlatarak, "Öğrendiğimiz birçok bilgi ve deneyim oldu. Hem yonca üretiminde hem süt çiftçiliği açısından geliştiğini gördük. Bizim için çok güzeldi" dedi.

Öğrenci Sıla Soysal da, "Aksaray'ın tarımsal zenginliklerini gezmeye geldik. Neler üretiyor Aksaray? Nasıl bir sırada? Sağ olsun Tarım İl Müdürümüz de bizimle beraber. Çeşitli şeyler anlatıyor bize. Aksaray'ın hangi ürünleri ürettiğini, nasıl bir ilerleme kaydettiğini biz de bunları dinliyoruz ve şu an için mutluyuz" derken, bir diğer öğrenci Resul Akıncı ise, "Çeşitli etkinlikler, saha ziyaretleri yapıp üretimlerde nasıl bir yöntem uygulandığını bizzat yerinde gözlemlemiş oluyoruz" diye konuştu.

Kampa katılan öğrencilere tarla ve mandıralarda uygulamalı eğitim
Kampa katılan öğrencilere tarla ve mandıralarda uygulamalı eğitim
Kampa katılan öğrencilere tarla ve mandıralarda uygulamalı eğitim
Kampa katılan öğrencilere tarla ve mandıralarda uygulamalı eğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can

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