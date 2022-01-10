Kamerun'da Afrika'nın en eski yerlileri Pigmeler kimliksiz yaşamaya mahkum ediliyor

Kamerun'da 5 bin yıldır yaşadıkları ormanlardan zorla çıkarılan Pigmeler, şehirlerde kimliksiz yaşamaya mahkum ediliyor.

Afrika'nın en kadim yerlilerinden Pigmelerin yaşadığı yağmur ormanları, kereste üretimi ve madencilik nedeniyle hızla tükeniyor ve Pigmeler ormanlara yakın yol kenarlarında yaşamak zorunda bırakılıyor.

Kamerun'un güneyinde Kongo sınırına yakın Nomedjo bölgesinde, 5 bin yıldır avcılık yaparak yaşamlarını sürdürdükleri yağmur ormanlarından zorla çıkartılan binlerce Baka Pigmelerinden bazıları da şehirlerde kimliksiz olarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Kamerun ormanlarında yaşayan yerlilerin haklarını savunan OKANI Derneği Koordinatörü Venant Messe, Pigmeler hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Pigmelerin, yağmur ormanlarından zorla çıkartıldığını, yol kenarlarında ya da şehirlerde kimliksiz yaşamak zorunda bırakıldığını anlatan Messe, her 10 çocuktan 8'inin doğum belgesinin bulunmadığını, Pigmelerin yaklaşık yüzde 75'inin kimliğinin olmadığın söyledi.

Messe, Pigmelerin kimlik kartı başvurusu yapmak için şehirlerdeki nüfus müdürlüklerine gidebilecek olanaklara sahip bulunmadığını vurgulayarak, kimlik maliyetinin 75 bin frank (yaklaşık 1700 TL) olduğunu ve bir Pigmenin bu maliyeti ödeyemeyeceğini sözlerine ekledi.

Doğumların çoğunun, kayıt imkanı olmayan ormanlarda gerçekleştiğine işaret eden Messe, "Pigmeler fiziki olarak varlar ancak resmi olarak yoklar." ifadesini kullandı.

Bütün hayatını geçirdiği Kamerun-Kongo sınırında bulunan yağmur ormanlarından zorla çıkartılan Baka Pigmesi Elenga, "Bende kimlik kartı istiyorum. Kimliksiz olduğumuz için her yerde jandarma tarafından gözaltına alınıyoruz." dedi.

Diğer etnik gruplarla problem yaşadıkları zaman kendi haklarını savunamadıklarını belirten Elenga, "Kimlik kartı ve doğum belgemiz olursa, kendimizi jandarma karşısında ve mahkemelerde savunma imkanımız olur." diye konuştu.

Afrika kıtasının yerleşik halklarından farklı bir yaşam tarzı sürdürüyorlar

Yabancılarla iletişim kurmayı ve fotoğraflarının çekilmesini sevmeyen Pigmeler, Afrika kıtasının yerleşik halklarından farklı bir yaşam tarzı sürdürüyor.

Hala İlk Çağ insanları gibi yaşayan Pigmeler, zamanlarının büyük bir kısmını ormanların derinliklerinde avcılık yaparak ve meyvelerle otları toplayarak geçiriyor.

Para kullanmayan Pigmeler, avladıkları ve topladıkları ürünleri diğer topluluklarla ihtiyaçları karşılığında takas ediyor.

Av hayvanı bulmak için sık sık yer değiştiren Pigmeler, maymun, antilop, ceylan ve filleri öldürmek için tahta ve taştan ok, mızrak yapıyor, pala kullanıyor.