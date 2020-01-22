Kamer Genç ne zaman öldü? Kamer Genç hayatı ve biyografisi!

22.01.2020 03:00 | Son Güncelleme: 22.01.2020 03:00

Siyaset dünyasının renkli simalarından olan Kamer Genç 2016'da aramızdan ayrılmıştı. 6 dönem milletvekillik yapan Kamer Genç ölümünün 4. yıl dönümünde anılıyor. Peki, Kamer Genç kimdir. İşte Kamer Genç'in bilinmeyenleri…

Kamer Genç doğum tarihi: 23 Şubat 1940, Nazımiye

Kamer Genç ölüm tarihi ve yeri: 22 Ocak 2016, İstanbul

Kamer Genç partisi: Cumhuriyet Halk Partisi

Kamer Genç mesleği: Vergi kontrol memuru; Mali müşavir; Politikacı

Kamer Genç eşi: Sevim Genç (e. 1966)

Kamer Genç çocuklar: Seçil Genç, Seçkin Genç

KAMER GENÇ BİYOGRAFİ

1940'ta Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazanköy'de doğdu. Fakir bir Alevî ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kamer Genç'in babası Ali Genç yazları İstanbul Silahtarağa'da amelelik yapmaktaydı. Başarılı bir öğrencilik hayatı geçirdi. 1960'ta Ankara'da Maliye Okulu'na yatılı olarak girdi. Ancak okulun tamirata alınması nedeniyle öğrenimine bir süre Tunceli Lisesi'nde devam etmek zorunda kaldı. Ardından Maliye Okulu'na geri döndü. Bir yandan da babasının yanında çalışıyordu. Bu dönemde kardeşi Hıdır kızamık hastalığından yaşamını yitirdi. 1966'da Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni (Şu anki adıyla Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) bitirdi. Okulla birlikte Maliye Bakanlığı'nda staj da yaptı ve Bingöl'e vergi kontrol memuru olarak atandı.

1966 yılında girdiği Danıştay sınavını kazandı. 1974-1976 yılları arasında Paris'te bulundu. Danıştay Tetkik Hakimliği ve Danıştay Savcılığı görevlerini yaptı. Danıştay'daki görevi 12 Eylül'ün ardından son bulan Genç, 1981 yılında Tunceli'den Danışma Meclisi Üyeliği'ne ve Başkanlık Divanı kâtip üyeliğine seçildi. 1983'te çok partili yaşama yeniden dönüşle birlikte Kamer Genç siyaseti sürdürme kararı alarak, Tunceli'den bağımsız milletvekili adayı olmaya karar verdi. Ama Danışma Meclisi'nde adaylığı veto edildi. 1983-1987'de mali müşavirlik yaptı. Ardından 4 dönem milletvekili seçildi. 1993'ten 1995'e kadar, 1996'dan 1999'a kadar ve 2001-2002 arası TBMM Başkanvekilliği yaptı. Ardından 2002 seçimlerinde DYP'nin barajın altında kalması dolayısıyla milletvekili seçilemedi. 2007 şeçimlerine bağımsız olarak katılıp milletvekili seçilmiştir. 1 Haziran 2010 tarihi ile birlikte eski partisi CHP'ye geri dönmüştür.

1966'da Danıştay sınavını kazanınca köyüne dönerek, ilkokuldan beri tanıdığı ve Tunceli Lisesi'nde beraber okuduğu Sevim Genç'i ailesinden istetti; Sevim Genç'in babası durumu olumsuz karşıladı. Ankara Solfasol köyünde öğretmenlik yapmakta olan Sevim Genç, babasının olumsuz görüşlerine karşın Kamer Genç'in evlilik teklifini kabul etti. 1967 yılında evlendiler. Seçkin ve Seçil isimli iki çocukları oldu. İyi düzeyde Fransızca bilmekteydi.

2015 yılında bir süre pankreas kanseri tedavisi gören Tunceli eski milletvekili Kamer Genç 22 Ocak 2016 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi vasiyeti sebebiyle Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazanköy'de Türk Bayrağına sarılarak defnedildi.