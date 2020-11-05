Kalk Gidelim yeni bölüm canlı izle! Kalk Gidelim 126. bölüm full izle! Kalk Gidelim son bölüm izle | Kalk Gidelim 127. bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT'nin sevilen aile komedi dizisi Kalk Gidelim her perşembe günleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Peki Kalk Gidelim 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Geçen bölümde ne oldu? Kalk Gidelim 126. bölüm izle!

Kalk Gidelim dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Bundan sonra her perşembe günü ekranlara gelecek olan Kalk Gidelim dizisinin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Tüm detaylar sizlerle. Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalk Gidelim 127. bölüm fragmanı çıktı mı?

KALK GİDELİM 127. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yayınlanacak olan 126. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı olan 127. bölüm fragmanı yayınlandı.

KALK GİDELİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kelle İsmail'in, kızına Samim'i isteyecek olması, Samim'i oldukça germiştir. Günün sonunda İsmail'in Samim için getirdiği hediye, bardağı taşıran son damla olmuştur. Samim herkese küsmüştür.

Sevda'nın Perihan'dan aldığı zayıflama haplarını yuttuğundan kimsenin haberi yoktur. Sevda'da bir anda unutkanlık başlasa da Sevda durumu idare eder ve kaçamak cevaplar verir.

Eve tesisatçıları çağırıp boruları tamir ettiren Seyfettin ile ustalar arasında adete savaş yaşanmaktadır. Seyfettin adamlara iş ahlakı derslerini verir. Dozu fazla kaçırınca da ortaya komik görüntüler çıkar.

Meryem, yoğurthanede yoğurtların kaya gibi mayalanmasından sonra Ercan'a iyice güvenir. Ercan sayesinde işlerin düzeldiğini, Ercan'ın uğurlu geldiğini düşünse de Sadık, Ercan'ın hareketlerinden şüphelenmeye başlar.

Günler birbirini kovalar nihayet o büyük gün gelmiştir. Veli Demir ve Duru'nun organizasyonunda süslenen köy meydanında köye yakışır bir Cumhuriyet kutlaması yapılır. Seyfettin'in kutlamada yaptığı konuşma yine ders niteliğindedir. Bu kutlu gece, Sadık Kahya' nın herkesi efelendirmesiyle son bulur. Seyfettin en sonunda altınları bağışlayacağı yeri, Cumhuriyet kutlamalarının etkisiyle belirlemiştir. Altınları daha önce saklamış olan Sevda'dan altınları çıkarıp vermesini ister. Sevda'daki unutkanlık birkaç gün içinde o kadar çoğalmıştır ki değil küpü nereye sakladığını, ne küpü sakladığını bile unutmuştur ve hiç de hatırlayacak gibi değildir.

KALK GİDELİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevda'nın ansızın bunamasından dolayı altınları bulma işi Seyfettin' e kalmıştır. Yatak odasının altını üstüne getiren Seyfettin 2 milyon liralık altını bir türlü bulamaz ve hemen İsmail'e durumu bildirir. Mehmetçik Vakfı yöneticileriyle buluşmuş olan İsmail adamlara bağış yapılacağını söylemiş adeta vaatte bulunmuştur. Seyfettin altınları getiremeyince İsmail adamlara parayı kaybettik diyemez ve Seyfettin' e bir şey söylemeden parayı kendi vermeye karar verir.

Hastaneye giden Sevda'ya daha önce hastaneye giden Perihan'la aynı teşhis konulmuştur ama unutkanlığın sebebi bulunamamıştır. Seyfettin, Sevda ile Perihan'ın bir şeyler karıştırdıklarından artık kesinlik olarak emindir. Konuyu bulmak için Perihan'ın yanına giderler ancak eve vardıklarında bir felaketle karşılaşırlar.

Yasemin' in evinde eğlencede olan Samim, İsmail'in Vakıf yöneticilerine 2 milyon lira bağış yaptığını görünce hemen babasını arar. Seyfettin, İsmail' e olan borcunu ödemek için çözüm arar... Sabahı zor eden Seyfettin en sonunda borçlu kaldığı İsmail'e borcunu nasıl ödeyeceğini bulur. İsmail'in kapısına dayanıp borcunu zorla da olsa öder ancak bulduğu yöntem, sonrası için olayları daha da karıştıracaktır.

KALK GİDELİM OYUNCULARI KİMLERDİR?



Ufuk Özkan : Seyfettin Dal

Erkan Sever : Mustafa Ali Dal

Ayça Varlıer : Nurcan Dal

Mehtap Bayri : Sevda Dal

Beyazıt Gülercan : Hacı Hüseyin Dal

Nalan Okçuoğlu : Hatice Dal

Kerim Yağcı : Kahya Bodur Sadık