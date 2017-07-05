Kale Gibi Sağlam Gelecek Satranç Eğitim Projesi" Emine Erdoğan'ın Öncülüğünde Başlatıldı
Akif Çağatay Kılıç: "2002 yılından itibaren yapılan tesis bin 700'ü geçmiştir"Gülkız Tulay: "Biz Türkiye'yi satranç ülkesi yapmak için yola çıktık"Ercan ATA - ANKARA / DHA (fotoğraflı)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 'fikir annesi' olduğu ve öncülük ettiği, Türkiye...
Akif Çağatay Kılıç: "2002 yılından itibaren yapılan tesis bin 700'ü geçmiştir"
Gülkız Tulay: "Biz Türkiye'yi satranç ülkesi yapmak için yola çıktık"
Ercan ATA - ANKARA / DHA (fotoğraflı)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 'fikir annesi' olduğu ve öncülük ettiği, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen "Kale Gibi Gelecek- Satranç Eğitim Projesi" ile yüzlerce şehit çocuğunu satranç sporu ile tanıştıracak.
PTT'nin katkılarıyla hayata geçirilen projenin açılış toplantısı, Ankara Bilkent Otel'de, Emine Erdoğan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TSF Başkanı Gülkız Tulay ve kamudan, özel sektörden kalabalık bir davetlinin katılımıyla gerçekleşti.
Törende, sırasıyla TSF Asbaşkanı Ayşe Kardaş, TSF Başkanı Gülkız Tulay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Emine Erdoğan, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.
"2002 YILINDAN İTİBAREN YAPILAN TESİS BİN 700'Ü GEÇMİŞTİR"
Kale Gibi Sağlam Gelecek Satranç Eğitim Projesine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da Türkiye'nin altyapıya verdiği öneme dikkat çekerek, 2002 yılından bu yana yapılan spor tesisleri hakkında bilgiler verdi.
Bakan Kılıç, "Şu anda dünyada Türkiye'den daha fazla altyapı yatırımı yapan sadece bir ülke var; o da Amerika Birleşik Devletleri. Onlarında ölçeğine bakacak olursak burada nasıl bir ölçek kıyaslamasını yapamayacağımız da ortaya çıkar. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde 2002'ye kadar 570 spor tesisi yapılmıştır. AK Parti iktidarında 2002 yılından itibaren yapılan tesis sayısı bin 700'ü geçmiştir. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Başbakanımızın vizyonları doğrultusunda gerçekleşmiştir. Vermiş oldukları talimatlarla kazandığımız başarı olmuştur. 30'u aşkın stadyum inşa ediyoruz ve şu anda 9 tanesi açılmış durumda, 13 tanesi de bitmek üzere. İşte bunu bu Aziz Millet kendi öz kaynakları ile başarmıştır. Spor salonlarımızdan bir tanesi Van'da inşa ediyoruz. Bu salon 5 bin kişilik bir spor salonu, ismi Nur Tatar Spor Salonu adını verdik. Biliyorsunuz Nur kardeşimiz dünya şampiyonu oldu" Modern Pentatlonda İlke Kardeşimiz var. Yüzmede, Bakü İslam Oyunlar'ında inanılmaz başarılar geldi" açıklamasını yaptı.
"ACILARINIZA KARDEŞ OLMAYA GELDİK"
Törende açılış konuşmasını yapan TSF Başkanı Tulay sözlerine Cahit Zarifoğlu'nun "Acılarıma da kardeş olur musun" dizeleriyle başladı ve şöyle devam etti:
"Bugün, Türkiye Satranç Federasyonu olarak, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin 'fikir annesi' olduğu, PTT'nin değerli katkılarıyla başlattığımız "Kale Gibi Gelecek-Satranç Eğitim Proje"sinin ilk adımını atıyoruz. Şehitlerimizin bize emaneti olan çocuklarımızı satrancın başarı ve güzellik dolu dünyasına davet etmek için bir araya geldik. Güzel yürekli çocuklarımızın hayatında yeni bir ışık, yeni bir umut olmaya geldik. Acılara kardeş olmaya, birlikte, omuz omuza geleceğe yürümeye geldik. Proje fikri Emine Erdoğan'dan geldi. Biz de TSF olarak projeyi büyük bir mutlulukla hayata geçirdik.
PROJE ÇANAKKALE GİBİ 'MİLLİ MÜCADELENİN SİMGESİ' BİR ŞEHİRDEN BAŞLAYACAK
Bu proje, uzun soluklu bir proje ve ilk olarak Çanakkale'de 13-19 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz bir satranç eğitim kampıyla gençlerimizi satranç sporu ile tanıştıracağız. Çanakkale gibi anlamlı bir şehirden projeyi başlatıyoruz. Satranç sporu, bu vatanın güçlü geleceğine yatırımın en anlamlı adımlarından biridir. Bu spor; hayalleri, hedefleri büyütür, mücadeleyi, disiplini, sabrı öğretir. Satranç, özgüvenin, azmetmenin, geleceğe daha güvenle bakabilmenin de alt yapısını sunar. Kötü alışkanlıkları engelleyen, başarısızlık karşısında yılmamayı öğreten, kurallara uymayı, yenilgiyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı da öğreten bir spordur satranç. "Kale Gibi Gelecek- Satranç Eğitimi Projesi" ile şehitlerimizin emaneti olan gençlerimizin hayatlarında güzel bir sayfa açmak istiyoruz. Bu ülkenin, 'kale gibi sağlam, kale gibi güçlü' geleceğinin en büyük teminatı gençlerdir.
AVRUPA VE DÜNYADA TÜRK SATRANCI VAR ARTIK
"Biz Türkiye'yi satranç ülkesi yapmak için yola çıktık. Olimpiyatlarda 2012 yılında 42'inci sırada olan Türk satrancı, 2016 yılında 6'ıncı olmayı başardı. Bu derece ile geçtiğimiz günlerde ilk defa satrancın "Dünya Kupası" diye kabul edilen Dünya Takımlar Satranç Şampiyonası'na doğrudan katıldık. A Millilerimiz, fırtına gibi esti. Rusya'dan ABD'ye, Çin'den Hindistan'a dünyanın en güçlü takımlarıyla karşılaşan takımımız, ilk beş turda sergiledikleri performansla, 'Invincible-Yenilmez Türkiye' dedirttiler. Dünya devleri arasında biz de varız artık. Büyüklerin arkasından pırıl pırıl gençlerimiz geliyor. Hedefimiz 1 milyon lisanslı sporcuya ulaşmak.
EN BÜYÜK DESTEĞİ CUMHURBAŞKANIMIZDAN GÖRDÜK
Satranç sporunun ülkemize yayılmasında, bu sevginin büyümesinde en büyük destekçilerimizden biri de değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu. Desteklerinin satranç ailesi için anlamı büyük. Dağıttığı satranç takımları, bu spora duyduğu inanç, bizim en büyük gücümüz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ülkede satranç sporuna olan bakış açısını değiştirdi. Çok sayıda çocuğumuzun bu sporla tanışmasını sağladı. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'ye bir kez daha yürekten şükranlarımı sunuyorum.
"HAYDİ KIZLAR SATRANCA" PROJESİ İÇİN DESTEK TALEBİ
"Satrançta, kızlarımızın daha fazla yer almasını sağlamak istiyoruz. Bu konuda da önemli bir aşama da kaydettik aslında. Kadın sporcu sayımızda 2014 yılından bu yana tüm spor branşlarının önündeyiz. Ancak yetmez. Bu konuda değerli Emine Erdoğan Hanımefendi'den de bir istirhamımız olacak. Bize bu projede olduğu gibi tekrerden bize öncülük ederse "Haydi Kızlar Satranca" kampanyasını başlatmak istiyoruz. Türkiye Satranç Federasyonu olarak, farklı hedef kitlelere yönelik projelerle toplumun her kesimine dokunmaya, bu sevgiyi, bu heyecanı ülkenin dört bir yanına taşımaya devam edeceğiz."
Öte yandan törenin sonunda TSF Başkanı Gülkız Tulay tarafından, Emine Erdoğan'a 'kale gibi sağlam ve güçlü gelecek için' satrancın önemini simgeleyen mermerden yapılmış bir satranç takımı hediye edildi. Projeye katılan gençlere de satranç takımı ve kitap setlerinin dağıtıldığı programın ardından; Emine Erdoğan, otelin fuaye alanına yerleştirilen dev satranç takımında gençlerden bazılarıyla satranç oynadı. Projeye öncülük eden Emine Erdoğan'la gençlerin karşılıklı hamlelerine sahne olan bu mini müsabakada oldukça keyifli anlar yaşandı.