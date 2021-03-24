Son dakika haber! KALASLI SALDIRGAN DAVASINDA KARAR
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Son dakika haber! KALASLI SALDIRGAN DAVASINDA KARAR

24.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:48

Son dakika gündem haberi... 5 TL'yi beğenmeyip kalas ve bıçakla dehşet saçan sanığa, müebbet hapis ve 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıÖzden ATİK İstanbul, DHA - BEYOĞLU'nda Galata Köprüsü alt geçidinde 2'si kadın 4 kişinin yolunu keserek yerden aldığı kalasla Hüseyin Sezer'i başından vurarak ağır şekilde yaralayarak...

5 TL'yi beğenmeyip kalas ve bıçakla dehşet saçan sanığa, müebbet hapis ve 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Özden ATİK İstanbul, DHA - BEYOĞLU'nda Galata Köprüsü alt geçidinde 2'si kadın 4 kişinin yolunu keserek yerden aldığı kalasla Hüseyin Sezer'i başından vurarak ağır şekilde yaralayarak ölümüne neden olan Doğan Uslu hakkında karar çıktı.

Mahkeme, sanık Doğan Uslu'yu Bir suçu işleyememekten duyduğu infal sonucu kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa, Nitelikli yağmaya teşebbüs suçundan da ayrıca 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Son dakika haber! KALASLI SALDIRGAN DAVASINDA KARAR
Son dakika haber! KALASLI SALDIRGAN DAVASINDA KARAR
Son dakika haber! KALASLI SALDIRGAN DAVASINDA KARAR
Son dakika haber! KALASLI SALDIRGAN DAVASINDA KARAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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