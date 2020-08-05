Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş Lübnan Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama ile ilgili olarak çok önemli bir açıklamada bulundu. Zahir, limandaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için 6 kez yargıya başvuruda bulunduklarını belirtti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen, 100 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 bin kişinin de yaralandığı patlama hakkında konuşan Lübnan Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, "Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için 6 kez yargıya başvuruda bulunduk" dedi. "BÜYÜK İHTİMALLE HAVAİ FİŞEKLER VARDI" Söz konusu patlayıcıların oradan çıkarılmasını talep ettiklerini ancak hiçbir karşılık bulamadıklarını savunan Zahir, patlamanın nedeni için ise uzmanların raporunu beklediklerini ifade etti. Zahir, ayrıca Beyrut Limanı'nda havai fişeklerin olup olmadığına dair bir soru üzerine de "Büyük ihtimalle havai fişekler vardı." dedi. "PATLAMANIN ZARARI 3 İLA 5 MİLYAR DOLAR" Dünyayı sarsan patlamanın başkent Beyrut'ta neden olduğu maliyete ilişkin konuşan Beyrut Valisi Mervan Abbud ise patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtti.