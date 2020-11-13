Kahramanmaraş meşhur yemekleri neler? Kahramanmaraş yöresel yemekleri!
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Kahramanmaraş meşhur yemekleri neler? Kahramanmaraş yöresel yemekleri!

13.11.2020 01:33 | Son Güncelleme: 13.11.2020 01:36
Kahramanmaraş meşhur yemekleri neler? Kahramanmaraş yöresel yemekleri!

Çeşit çeşit lezzeti ile bilinen Kahramanmaraş, et yemeklerinden kurabiyelere kadar geniş yemek kültürüne sahiptir. Kahramanmaraş meşhur yemekleri neler? Kahramanmaraş yöresel yemekleri! Maraş yemekleri!

Haberimizde çeşit çeşit Kahramanmaraş lezzetlerini bulabilirsiniz. Kahramanmaraş meşhur yemekleri neler? Kahramanmaraş yöresel yemekleri!

MARAŞ TARHANASI

İncecik kıtırlar halinde dökülen tarhanaların Temmuz Ağustos aylarında kurutulmasından kelli bu kadar lezzetli olduğu söylenir. Maraş'ta tarhanasız bir sofra düşünülemez.

MARAŞ TAVA

Küçük küçük doğranan kuzu eti, patlıcan, biber ve soğan fırında iyice pişer, insanın ağzına düşmek ister. Tavaya ekmek banmamaksa imkansız.

Kahramanmaraş meşhur yemekleri neler? Kahramanmaraş yöresel yemekleri!

ACEM PİLAVI

Maraş pilavı olarak da bilinen, neredeyse iç pilav kıvamına yakın bol baharlı, kuş üzümlü ve etli pilavdır. Kavrulmuş havuç ve bademle de süslenir.

Kahramanmaraş meşhur yemekleri neler? Kahramanmaraş yöresel yemekleri!

KALLİLİ KÖFTE

Kahramanmaraş sofrasında yerini alan ilginç yemeklerden bir diğeri de, kalili köfte. Kahramanmaraş'ta sincap anlamına gelen kalili içerisindeki ceviz büyüklüğündeki bulgurlar sebebiyle yemeğe, bu isim verilmiş. Bulgurlu köfteler, kıymalı tarhanayla beraber kaynatılıyor. Kalili köfte Maraş mutfağının oldukça sevilen yemeklerinden biri olan kalili yemeğini, kendi evinizde de deneyebilirsiniz.

TIRŞİK ÇORBASI

Kahramanmaraş'ın lezzetli çorbalarından olan tirşik çorbası, şehrin Andırın ilçesinde sıklıkla yapılan ve oradan diğer yerlere yayılan bir çorba. Pancar çeşidi olan tirşiklerin toplanıp temizlenmesiyle yapılan çorba, oldukça zahmetli bir şekilde yapıldığı için genelde her gün tüketilen çorbalardan değil. Isırgan özelliği taşıyan tirşik otlarının, boğazı yakan özelliğinin yok olması için yaklaşık 13 saatlik bekleme süresinden sonra tüketilen çorba, içerisine dökülen ayran sayesinde yaz kış tüketilebiliyor.

Kahramanmaraş meşhur yemekleri neler? Kahramanmaraş yöresel yemekleri!

MARAŞ DONDURMASI

Namı Türkiye'yi geçip dünyaya açılmış dondurmadır. Oldukça kıvamlı ve biriciktir. Kesme olarak da servis edilir. Tüm yemeklerden sonra yenilebilecek en güzel tatlılardandır.

MARAŞ KURABİYESİ

1 kg. un, Yarım kg. margarin, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı çörekotu, 1 yemek kaşığı susam, Yeteri kadar tuz yada şeker (isteğe bağlı) tuzlu simit gibi olmalı tuzu, Yeteri kadar süt karışımı ile elde edilen Kahramanmaraş'a özgü kurabiyedir.

MUMBAR DOLMASI

Kahramanmaraş yöresel yemekler listemizi, meşhur lezzetlerinden biri olan mumbar dolması ile sonlandırıyoruz. Genellikle Güneydoğu Anadolu'da sıklıkla yapılan dolma, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta en çok yenilen et yemeklerinden. Temizlenmiş koyun bağırsağıyla yapılan dolma, içerisine eklenen pirinçli, kıymalı ve baharatlı harç ile oldukça lezzetli bir tat ortaya çıkarıyor.

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