Kahramanmaraş ak parti'li ünal polis, demokrasi ve özgürlüğü koruyor

25.10.2019 16:50

AK Parti'li Ünal Polis, demokrasi ve özgürlüğü koruyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kara propagandayla polisi, askeri, güvenlik güçlerini, emniyet güçlerini sanki insanların özgürlüğünü kısıtlıyormuş gibi algı oluşturuyorlar. Halbuki polis, tam tersine demokrasi ve özgürlüğü koruyor; suçtan, terörden muhafaza ediyor dedi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, 'Gelecekte ben de varım' projesi hayata geçirildi. Ortaokul öğrencileri arasında, 'Çocuğun gözünde polis' temalı resim ve şiir yarışması ile liseler arası futbol turnuvası düzenlendi. Yarışmada dereceye girenler; İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, emniyet mensupları, öğrenciler ve öğretmenlerin katıldığı törenle ödüllendirildi. Tören, şiir yarışmasının birincisi Handan Bozdoğan'ın şiirini okumasıyla başladı. Hatay'da, 1979'da şehit olan polis memuru Celal Güngör'ün torunu Handan'ın ardından ikinci ve üçüncüler de şiirlerini okuduktan sonra şiir, resim ve futbolda dereceye girenlerin ödülleri verildi.

Öğrencileri tebrik eden AK Parti'li Ünal, gerek resimleri gerek şiirleriyle polisleri çok güzel anlattıklarını söyledi. Ünal, resim yarışmasının ikincisi Ömer Faruk Bozdağ'ın çalışmasını incelerken, İl Emniyet Müdürü İnci'ye dönerek, Maalesef yapılan kara propagandayla polisi, askeri, güvenlik güçlerini, emniyet güçlerini sanki insanların özgürlüğünü kısıtlıyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Halbuki polis, tam tersine demokrasi ve özgürlüğü koruyor; suçtan terörden muhafaza ediyor. Ömer Faruk, bunu görmüş dedi.

Bunun üzerine İnci de Ünal'a, Halkımız da gördü diye karşılık verdi.

'POLİS SUÇLUYU YAKALADIKTAN SONRA SORUN ÇÖZÜLMÜYOR'

Diğer öğrencilerin de ödüllerinin verilmesinin ardından AK Parti'li Ünal, konuşma yaparak, suçu önlemenin çok önemi olduğunu söyledi. Emniyetin projesinin yerinde olduğunu belirten Ünal, Unutmamamız gereken bir şey var; Montaigne, 'Suçu toplum hazırlar, birey işler' diyor. Bu yüzden toplumun suçu önleyici ve toplumun suçlu değil iyi, merhametli, dayanışmadan, paylaşmadan, yardımlaşmadan yana olan bireyler yetiştirmesi gerekiyor. Toplumun iyi, yardımlaşması, dayanışmacı sevgi dolu bireyler yetiştirebilmesi bizim aramızdaki ilişkilerde sevgiyi, muhabbeti, kardeşliği, yardımlaşmayı yaymamızla mümkün. Çünkü testi kırıldıktan sonra artık ondan sonrası dram ve trajedi. Yani birey suçu işledikten, poliste gidip suçluyu yakaladıktan sonra sorun çözülmüyor. Tam tersine hapishaneler suçlu insanlarla doluyor diye konuştu.

'AİLEYE, DÜZEN FİKRİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Suçu önleyici tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan AK Parti'li Mahir Ünal, şöyle devam etti

Bakın, bugün Amerika'da en temel sorun psikopatolojinin artmış olmasıdır. Psikopatoloji nedir Kişinin ruhsal, psikolojik hastalıklara müptela olmasıdır. Her gün haberlerde görüyorsunuz silahı alan biri gidiyor, suçsuz onlarca kişiyi katlediyor. Daha geçen hafta yine Amerika'da bir okula silahlı saldırı düzenlenecekti ama bir basketbol koçu bunu engelledi. Bu neyi gösteriyor Bireyin ruh sağlığı bozulduğu zaman birey artık bir suç makinesine dönüşür. Peki psikopatolojiyi artıran şey ne biliyor musunuz Amerika'da yapılan araştırmalar, psikopatolojinin artmasında 3 temel sebep buldular. Birincisi ebeveynlerin çocuklarıyla değerlerini artık paylaşamıyor olması. Artık çocukların değerlerini ellerindeki teknoloji belirliyor. Oysa anne- babadan alınmamış sevgi, güven, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma, merhamet gibi duygular alınmamışsa geçmiş olsun. İkincisi; artık dünyada düzen kaybolmaya başladı. Üçüncüsü; inançlar sosyal müeyyide oluşturmamaya başladı. Bu yüzden biz aileye sahip çıkacağız, düzen fikrine sahip çıkacağız ve inancımıza sahip çıkacağız.

Kaynak: DHA