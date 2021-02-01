Kafeler ne zaman açılacak? Son dakika kabine toplantısı kararları göre ne zaman açılacak?

Kafeler ne zaman açılacak? Kabine toplantısı sonrası yeni karalarlar ile kafelerin kapanması yasaklar konusunda da düzenlemeye gidildi. Peki, Kafeler ne zaman açılacak? Son dakika kabine toplantısı kararları göre ne zaman açılacak? 2021 kafeler açılacak mı? Kafeler ne zaman açılıyor?

Kahvehaneler, lokantalar, kafeler ve restoranlar, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen işletmelerin başında yer alıyor. Vaka sayılarındaki düşüşe ve aşılama çalışmalarının başlamasına bağlı olarak, bu işletmelerin yeniden açılması gündeme geldi. Kafeler ne zaman açılacak? Son dakika kabine toplantısı kararları göre ne zaman açılacak?Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları sonrası kafeler açılacak mı?

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; kafeler, kahvehaneler ve lokantalar ile ilgili kısıtlama kararı getirilmişti. Ancak HES kodu uygulaması ile açılabileceği dile getirilmişti. Bu kapsamda; kafeler, lokantalar ve kahvehanelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan açıklama gelmedi.

İşte, Erdoğan'ın 'Kafeler ve restoranlar yeniden açılacak mı?' sorusuna verdiği o cevap;

"Koronavirüsle mücadele; Okullar ve restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Lokantalarımızı falan şu anda gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Özellikle esnaflarımızın gerek sebze ve meyvede hatta ve hatta bakliyatta fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığı'mız ciddi bir çalışmanın içinde. Önümüzdeki 1 ay içinde zannediyorum bu işi halledeceğiz. Vatandaşımızın ezilmesine izin veremeyiz."

"Esnaflarımıza sesleniyorum, bu süreci böyle sürdürürseniz ağır cezalar sizleri bulabilir. Hakkı ile işinizi yapın,vatandaşımıza zulm etmeyin". ifadelerini kullandı.

KAFELER İÇİN HES KODU ÖNERİSİ

ANTALYA'da yeme-içme sektörünün Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile müşteri kabul etme taleplerinin yankıları genişleyerek sürüyor. Ankara'ya restoran ve kafe işletmelerinin gerekli tedbirler alınarak açılması için öneri sunduklarını belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Ocak ayında bu çağrımızın karşılık bulmasını ümit ediyoruz" dedi.

AŞILAMA YAYGINLAŞMALI

2021'in ilk ayında ülkelerin koronavirüs salgının gidişatına göre yeni yol haritaları çizdiklerini belirten Çetin, "Atacağımız adımlarda salgının seyri büyük önem taşıyor. Önceliğimiz sağlık. İngiltere sınır kapılarını yeniden kapattı, Avrupa genelinde sıkıntılar devam ediyor. Ancak aşılamanın genele yayılması halinde yeni uygulamalar gündeme gelecektir. Bazı sektörlere aşı konusunda öncelik verilmesi gerekiyor. Aşılamanın turizm, yiyecek içecek, sanayi gibi belli sektörlere öncelikli yapılmasını sağlamalıyız. Aşının yaygınlığı sağlandığı takdirde belli işletmelerin açılması lazım" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Antalya'da faaliyet gösteren restoran ve kafeterya işletmecileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze servise kapatılan işletmelerin HES kodu ile müşteri kabul edilmesi şartıyla yeniden açılması için ortak çağrı yapmıştı. Hürriyet'e konuşan sektör temsilcileri, sadece paket servis hizmetinin işletme maliyetlerini karşılamaya yetmediğini belirterek "Tedbirlere uyan işletmesini açabilsin" diye talepte bulunmuştu.

KAFELER 15 ŞUBATTA AÇILIYOR MU?

Aşılama işlemlerinin başlamasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı. Kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. 15 Şubatta açılacak bilgisi resmi bir bilgi değil.

GİB ÇALIŞMAYI BAŞLATTI

Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin 2019-2020 cirolarına yönelik çalışma başlattı. Buna göre 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmeler, 2020 yılı cirosu bir önceki yıla göre yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerin listesi hazırlanıyor. Bu destekten yararlanma koşulları, kriterleri kararname ile duyurulacak, ödemeler ise defaten bir seferde yapılacak. Her şirket bir defaya mahsus yararlanabilecek.

KARARNAME ÇIKACAK

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra koşulları taşıyan işletmelere ödeme süreci başlayacak. Destekten yararlanma koşullarını taşıyan işletmeler Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alacak. Ciro desteği kapsamında 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Örneğin, küçük bir restoranın 2019 cirosu 80 bin lira. 2020 ciro kaybı 40 bin liraysa (kayıp yüzde 50) bunun yüzde 3'ü bin 200 liraya karşılık gelse de yapılacak ödeme 2 bin lira olacak. Bir kafenin ciro kaybı 30 bin liraysa bunun yüzde 3'ü 900 TL olmasına karşın devlet aynı şekilde 2 bin TL destek verecek.

EN FAZLA 40 BİN TL

Bir lokantanın 2019 cirosu 2 milyon lira, 2020'de rakam 800 bin lira ise ciro kaybı yüzde 50'nin üzerinde olup 1.2 milyon liraya karşılık geliyor. Bu rakamın yüzde 3'ü olan 36 bin lira kaybı devlet karşılayacak. Örneğin bir işletmenin ciro kaybı 1 milyon 400 bin liraysa bunun yüzde 3'ünün 42 bin lira olmasına karşın toplamda en üst limit olan 40 bin liralık ciro kaybı desteği yatırılacak. Bir kafenin 2019'da cirosu 600 bin lira, 2020'de de cirosu 250 bin lira olduğu varsayılırsa, kaybolan ciro 350 bin lira olup bunun yüzde 3'lük kısmı olan 10 bin 500 lira ödeme yapılacak.

300 BİN İŞLETME VAR

Türkiye'de lokanta, kafe işi yapan yaklaşık 300 bin işletme bulunuyor. Bunlardan 100 bini basit usulde olup Erdoğan'ın daha önce açıkladığı gelir kaybı, kira desteğinden yararlanıyor.

KİRA ÖDEMELERİ BAŞLADI

Esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destekleri 20 Ocak'ta ödenmeye başladı. Dün itibarıyla da kira desteği ödemeleri başladı. Büyükşehirdeki işletmelere 3 ay süreyle ayda 750 TL, diğer illerde ise 500 TL ödeniyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira desteklerinin ödenmeye başlandığını duyurdu. Erdoğan'ın dün açıkladığı ciro desteğinden 200 bin işletmenin yararlanması bekleniyor.