Kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar ne zaman açılıyor 2021? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı bitti. Birçok insan Kabine Toplantısı sonrası kafe, lokanta, restoranlar ile ilgili son durumun ne olacağını merak ediyor. Kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar ne zaman açılıyor 2021? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Bakanlar Kurulu toplantısında kafeler, lokantalar ve restoranların ne zaman açılacağı konusunun da ele alındığı tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili yaptığı son açıklamasında 'Kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız.' ifadelerine yer vermişti. Kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar ne zaman açılıyor 2021? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı!

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz.'' dedi.

Yayınlanan son genelgeye göre; lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise saat 20.00'ye kadar paket servis + gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

1 ŞUBAT KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu kararlar şu şekildedir: