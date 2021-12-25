Nefes borusuna yemek kaçan minik kız kafe çalışanının ilk yardım hamlesiyle kurtarıldı

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde annesiyle gittiği kafede nefes borusuna yemek kaçan 2 buçuk yaşındaki minik kız çocuğu, kafe personelinin uyguladığı, soluk borusuna kaçan yemeği ya da başka bir yabancı cismi çıkarmak için uygulanan tıbbi bir müdahale olan "Heimlich manevrasıyla" son anda kurtarıldı.

Çevredekilerin büyük panik yaşadığı ve minik kızın yaşama tutunduğu olay anına ilişkin görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Kafeye annesiyle gelen 2 buçuk yaşındaki kız çocuğunun nefes borusuna yediği yemek kaçtı. Minik çocuğun nefes almakta güçlük yaşadığını fark eden annesi, kızını kucağına alarak nefes borusuna takılan yemeği çıkarmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayan annenin yaşadığı panik kafe personelinin ve müşterilerinin dikkatini çekti.

Bunun üzerine kafe personelleri hemen annenin yardımına koştu. Yaşanan anlar kafenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kafe sorumlusu Zeynel Camcı, hemen çocuğu annesinden alarak müdahalede bulundu. İlk yardım bilgisine sahip Camcı, minik çocuğa, nefes borusuna yiyecek ya da herhangi bir şeylerin kaçması durumunda uygulanan Heimlich manevrası olarak bilinen ilk yardım tekniğini tatbik etmeye başladı.

Camcı'nın uyguladığı ilk yardım tekniği sonucu minik çocuğun nefes borusuna kaçan yemek parçaları çıktı. Minik çocuk böylece son anda kurtarılarak yaşama tutundu. Minik çocuğun normal şekilde nefes alıp vermesiyle başta çocuğun annesi olmak üzere kafe çalışanları ve müşteriler de büyük bir sevinç yaşadı. Beden eğitimi öğretmeni olan Camcı'nın uğraşları ve bu sırada çevresinde yaşanan panik de güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kendisinin ve kızının isminin açıklanmasını istemeyen anne, burada çocuğuna yardım eden kafe çalışanlarına teşekkür ederek, "Büyük korku ve panik yaşadım. Allah onlardan razı olsun, çocuğumu kurtardılar." dedi.

Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Kafe Sorumlusu Zeynel Camcı ise AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

Camcı, "Kahvaltı programımız vardı. O esnada ben de mutfakta arkadaşlarıma yardım ediyordum. İçeriden bir bağırış çağırış sesi duydum, hemen olayın olduğu tarafa doğru koşturdum. Bir hanımefendinin, çocuğun sırtına doğru vurduğunu gördüm. Hemen koşarak çocuğu oradan aldım ve Heimlich manevrası uyguladım. İlk iki denememde başarılı olamadım ama son bir hamle yaptım, şükür çocuğumuz gözünü açtı. Sonrasında annesi ve arkadaşları elini yüzünü yıkadılar çocuk sağlıklı bir şekilde buradan ayrıldı." dedi.

Böyle bir olayla ilk defa karşılaştığını belirten Camcı, "İlk defa başıma geldi böyle bir olay fakat beden eğitimi öğretmeni olmamdan dolayı daha önce aldığım eğitimler neticesinde bunu pratiğe döndürülmüş oldum çocuğun hayatını kurtardım." sözlerine yer verdi.