Kafası karışıklar dikkat! İşte 11 maddede normalleşme

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Ülke genelinde bugün itibarıyla kontrollü normalleşme dönemi başladı. Kısıtlamaların hangi illerde nasıl yapılacağı vatandaşın kafasını karıştırdı. İşte 11 soruda normalleşme rehberi.

Yaklaşık 1 yıldır koronayla savaşan Türkiye'de, geçen yazdan sonra ikinci kere kontrollü normalleşmeye geçiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre ülkede iller; düşük, orta, yüksek, çok yüksek risk gruplarına göre dörde ayrıldı ve risk durumlarına göre farklı farklı normalleşecekler.

İşte 11 soruda normalleşme:

1. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

Hafta içi saat 21.00-05.00 arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

2. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

Düşük ve orta riskli iller, saat 05.00-21.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Yüksek ve çok yüksek riskli iller, sadece cumartesi günü saat 05.00-2100 arasında sokağa çıkabilecek. Pazar günü ise sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

3. Yaşadığım şehrin risk durumu değişebilir mi?

Şehirlerde 100 bin kişiye düşen vaka sayısına bağlı değişimler sonucu riskli olup olmaması değişebilir.

4. 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor mu?

Düşük ve orta riskli illerde; kısıtlama kaldırıldı.

Yüksek ve orta riskli illerde; sokağa çıkma süresi 1 saat uzatıldı. Buna göre 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız saat 10.00-14.00 arasında, 20 yaş ve altı genç ve çocuklarımız ise saat 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

5. Restoran ve kafeler açıldı mı?

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde; saat 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasite ile açılabilecekler. Saat 19.00-21.00 arasında paket servis ve gel-al hizmeti varken; 21.00-00.00 arasında sadece paket servisi yapabilecekler.

Çok yüksek riskli illerde; saat 10.00-20.00 arasında paket servis/gel-al, saat 20.00-00.00 arasında sadece paket servis hizmeti verebilecek.

6. Restoranlara HES kodu ile mi girilecek?

Tüm yeme-içme yerlerine HES koduyla girilecek, HES kodu olmayan müşteriler restoran ve kafelere kabul edilmeyecek.

7. Çocuklar okula gidebilecek mi?

Düşük ve orta riski illerde; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek.

- Bu illerde yüz yüze eğitime, okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün,

- Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

- Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde başlanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde;

- Yüz yüze eğitime geçiş süreci ise okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün,

- 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacak.

8. Nikah ve düğünlere katılım olacak mı?

Düşük ve orta riskli illerde; etkinlikler maksimum 100 kişi olacak ve süresi de 1 saati aşmayacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde; etkinlikler maksimum 50 kişi olacak ve süresi 1 saati aşmayacak.

9. Şehirler arası seyahat mümkün mü?

Şehirler arası seyahat kuralları normalleşme öncesi belirlenen koşullarda devam edecek. Hafta sonu bir ilden bir ile gitmek durumunda olan vatandaşların yanlarında ilgili belgelerini bulundurmaları beklenecek.

10. Kamu çalışanlarının mesai saatleri nasıl olacak?

Esnek çalışma modelinde sona gelindi. Kamu çalışanları memurlar salgın öncesi normal mesai saatlerine geri dönecek.

11. Halı sahalar ve spor salonları açıldı mı?

Düşük ve orta riskli illerde; HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı sahalar 09.00-19.00'da faaliyet gösterebilecek.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde; halı sahalar açılmayacak.

İLLERİN RENK SINIFLANDIRMASI

Türkiye genelinde iller 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre;

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.