Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin

Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi 250 gün sonra oğlunun mezarı başında konuştu. Adalete güvendiğini söyleyen acılı kadın "Halen aynı acıyı yaşıyorum. Oğlumu sırtındaki atleti çıkararak kurtarmaya çalışan Suriyeli şahit dinlensin, belki gördükleri vardır da korktuğundan söylemiyordur" ifadelerine yer verdi.

Konya'da 5 Şubat 2020 Çarşamba günü dershane dönüşünde Piri Reis Parkı'ndan evine giderken Özgür Duran'ın, Ayşe D.'ye şiddet uyguladığını fark eden Kadir Şeker, duruma müdahale etmek istediğinde Özgür Duran'ın tepkisiyle karşılaşmıştı. İddiaya göre, yaşanan boğuşma sırasında cebinden bıçağını çıkaran Kadir Şeker, yere düştükleri sırada Özgür Duran'ın ölümüne neden olmuştu. Olaydan sonra gittiği teyzesinin evinde gözaltına alınan Kadir Şeker, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CEZASINA İNDİRİM İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Kadir Şeker hakkında, "kasten adam öldürme, haksız tahrik ve silahtan sayılan bıçak" suçundan yargılanması ve suçu tahrik altında işlediği aktarılarak, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DAVA 14 EKİM'E ERTELENDİ

16 Eylül'de, Kadir Şeker'in Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Sanık genç tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile duruşmaya katılırken avukatları ve yakınları mahkeme salonunda yer aldı. Mahkeme heyeti dinlenen tanıklar, alınan ifadeler ve adli tıp raporları doğrultusunda Cumhuriyet Savcısından Mütalaasını istedi. İddia Makamı, sanığın haksız tahrik altında kasten öldürme suçu sübuta erdiğinden eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 3 ve 61 maddesi gözetilerek, 12 ile 18 yıl arasında cezalandırılmasına, haksız tahrik dolayısıyla azami oranda ceza indirilerek asgari hadden ceza tayin edilmesini istedi. Sanık avukatları mütalaayı kabul etmeyerek ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ederken duruşma 14 Ekim'e ertelendi.

"SURİYELİ ŞAHİT OĞLUMA TAMPON YAPMIŞ"

Yaklaşan duruşma öncesi Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner 250 gün sonra oğlunun mezarını ziyaret etti. Gözyaşlarına boğulan 48 yaşındaki anne Mübeyyen Güner, ev temizliğine giderek geçimini sağladığını ama yaşanan bu olayların ardından işini de kaybettiğini söyledi. Oğlunun vefatının üzerinden 250 gün geçtiğini dile getiren Güner, "Halen aynı acıyı yaşıyorum. Buraya geldiğim zaman fenalaşıyorum. Zanlının cezasını almayınca buraya gelmeye yüzüm yoktu. Son duruşma iyi gitmedi, bizim istediğimiz olmadı. Şahit olarak Suriye uyruklu bir kişi vardı. Bu kişi çocuğuma tampon yapıp, yaşaması için çok uğraş vermiş. Sırtındaki atletini çıkarmış baskı yapmış. Allah razı olsun. İllaki beni duyacaktır. Suriyeli kişi tampon yaparken Kadir Şeker, elini kolunu sallayarak, gayet rahat şekilde evine gidiyor." diye konuştu.

"ADALETE GÜVENİYORUM"

Suriyeli kişinin 'Çok kötü oldum elimden gelen iyiliği yaptım. Atletimle bastım ama kurtaramadım. Çok üzgünüm' dediğini söyleyen Güner devamında şu sözleri söyledi: "Oğlum yerde can çekişirken öbürü de elini kolunu sallayarak evine gidiyor. Kadir Şeker, sen tampon yapsaydın da benim çocuğumu kurtarsaydın ya. O zaman öğrenseydim iyi bir aile çocuğu olduğunu. Biz kopuk bir aileydik ama iyi bir aileydik. Kimseye bir zararımız yoktu. 250 gündür ben her gün ağlıyorum. Kadına şiddet diye bir olay yok. Raporları var. Kadına darp yok raporda. Adalete inanıyorum, güveniyorum."

"OĞLUMU TOPRAĞA, KENDİNİ CEZAEVİNE SOKTU"

Oğlu Özgür Duran'ın Ayşe Dırla ile tartıştığını ama herhangi bir şiddet olayının olmadığının altını çizen Güner, "Darp olmadığının raporu var. Ayşe Dırla, 'Beni darp etmiyordu, sadece tartışıyorduk, kendimi ifade etmek için ağlamıştım. Tartışmıyoruz, dememe rağmen Kadir Şeker gitmedi. Kameriyeye elinde bıçakla gelmişti." diyor. 32 yaşında oğlumu toprağa, kendini cezaevine soktu. Değer miydi?" dedi. "Oğlumun sabıkası olsa cezaevinde olurdu" diyen gözü yaşlı anne Güner, maktülün Konya'ya bir yuva hayali için yerleştiğini anımsattı.

"SURİYELİ ŞAHİT, KORKTUĞU İÇİN KONUŞAMIYOR OLABİLİR"

Olay günü oğlu ile Ayşe Dırla'nın telefon yüzünden tartıştığını aktaran Güner, "Ayşe ağlayıp gidiyor. Oğlum almaya gidiyor, daha sonra bu başına geliyor. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Evlat benim, ölen benim çocuğum. Oğlumun katilinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Suriyeli şahidin dinlenmesini istiyorum. Hakime yalvarıp yakaracağım Suriyeli şahidin dinlenmesi için. Belki bu şahidin gördükleri de var ama korkudan söyleyemiyordur. Çok şeyi değiştirebilir. O şahit dinlenmeden karar verilmesin. Adalet yerini bulsun." ifadelerine yer verdi.

"BİZİM SESİMİZİ DUYSUNLAR"

Özgür Duran'ın 18 yaşındaki kardeşi Niyazi Remzi Duran, ağlamayacağını ve sadece adil bir yargılama istediklerini vurgulayarak şu sözlere yer verdi: "Canlı şekilde Konya'ya gönderdikleri ağabeyinin cesedini torbada aldıklarını anlatan Duran, " Abimi buraya gömeli 250 gün oldu. 'Kadına şiddet' diyorlar darp olmadığının raporu burada. Kadir Şeker'in bıçağı burada. Kendi ifadesi var zaten,' Ben bu bıçağı tespih gibi oynamak için aldım.' diye. Bıçağın 90 derecelik dik bir açıyla ve ağabeyimin ayakta bıçaklandığı yazıyor. Bir görgü tanığı var ağabeyim yerde can çekişirken Kadir Şeker'in tekme attığı yönünde. Suriyeli şahidin dinlenmesini istiyoruz. O şahsa sorulsun, 'Sen tampon yaparken Kadir Şeker ne yapıyordu?' diye. Bu sorunun cevabını istiyoruz. Bizim sesimizi duysunlar"

"AĞABEYİMİN ÖLÜSÜNE BİLE HAKARET ETTİLER"

Kimsenin bu acılarını yaşamamasını isteyen Duran, "Ağabeyimin üzerine kadına şiddeti yıkmasınlar. Ağabeyimin ölüsüne bile hakaret ettiler. Ağabeyimin 19 sabıkası olsa sokağa silah bıçak taşımadan çıkar mı? 20 yaşındaki üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker'in cebinde 25 santimetre bıçak var, birini öldürüyor. 14 Ekim'de duruşmada adil yargılama istiyoruz. Bizi arka kapıdan çıkarıyorlar, açıklama yapmayalım diye" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR