Kadir İnanır'ın Adı FETÖ İddianamesine Girdi

FETÖ davalarının en önemlisi olan Akıncı iddianamesinden Kadir İnanır'ın ismi çıktı. Kadir İnanır'ın adı Akıncı Üssü iddianamesinin 380'inci sayfasında geçiyor.

15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nde Adil Öksüz'le birlikte yönettiği belirlenen tutuklu Kemal Batmaz, 1988 yılında Cihangir'de lüks bir FETÖ evine gidip gelmeye başlamış. Onu bu eve götürüp getiren de FETÖ üyesi olan Muhammet Namlı'ymış. Namlı'nın ifadesine göre üst katlarında çok ünlü bir komşuları varmış. İddianamedeki ifadesine göre de bu ünlü komşu Kadir İnanır'mış.

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Sedat Ergin'in dikkatini çeken bir ayrıntıyı köşesine taşıdı.

İşte Cengiz Semercioğlu'nun yazısındaki o bölüm..

FETÖ dava dosyalarını didik didik ettiği, her iddianameyi, her ifadeyi satır satır okuduğu için böyle bir detayı Sedat Ergin'den başkası yakalayamazdı zaten. Geçen gün aradı; "Akıncı Üssü iddianamesinde Kadir İnanır'ın adının geçtiğini biliyor musun?" dedi...

"KENDİSİ DE BİLMİYORDUR ZATEN"

"Yok abi, bilmiyorum" dedim. "Merak etme, kendisi de bilmiyordur zaten. Sana iddianameyi göndereyim de bir bak" dedi. Akıncı Üssü iddianamesinin 380'inci sayfasında geçiyor Kadir İnanır'ın adı. 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nde Adil Öksüz'le birlikte yönettiği belirlenen tutuklu Kemal Batmaz, tıpkı firari Adil Öksüz gibi Akıncı Üssü civarına arsa bakmaya gittiğini söylemişti...

Oysa Adil Öksüz'le darbe öncesi Atatürk Havalimanı'nda ve darbe gecesi Akıncı Üssü'nde görüntüleri ortaya çıkmıştı Kemal Batmaz'ın...

VERİLEN İFADEDE ADI GEÇİYOR

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci ismi olarak değerlendirilen biri Kemal Batmaz... İşte Batmaz'la ilgili Muhammet Namlı adlı eski bir cemaatçinin 3 Kasım 2016'da verdiği ifadede geçiyor Kadir İnanır'ın adı.

Muhammet Namlı ifadesinde, Kemal Batmaz'ın Nevşehir Lisesi'nde sınıf arkadaşı olduğunu, şüphelinin mutaassıp bir aileden geldiğini, 1988 yılında İTÜ Harita Mühendisliği bölümünde okumaya başladığını söylüyor.

Tam da o yıllarda tanık Muhammet Namlı, Cihangir'de Fethullah Gülen grubuna ait lüks bir evde kalıyormuş. O dönem yakın arkadaşı olan Kemal Batmaz'ı da Cihangir'deki bu lüks cemaat evine zaman zaman götürüyormuş.

Bu cemaat evinin üst katında ikamet eden isim kim? Kadir İnanır...

İfadede; "Hatta kaldığı evin üst katında sanatçı Kadir İnanır'ın ikamet ettiği" şeklinde bir cümleyle yer alıyor ünlü sanatçı. Demek ki 1988'lerde Kadir İnanır'ın da Cihangir'de lüks bir

dairesi var. Kadir İnanır gibi, etrafta olup biten her şeyle ilgili birinin bu cemaat evinden habersiz olması mümkün olabilir mi? En iyisi bunu kendisine sorayım diyerek Kadir İnanır'ı aradım dün sabah...

KADİR İNANIR: TERLİKLER KAPIDA BİR CEMAAT EVİYDİ

Kadir İnanır dün sabah aradığımda, Dalaman-Göcek tarafında tatilini sürdürüyordu.

Ay sonunda Kanal D'ye çekmeye başlayacakları "Galatalı Eşref" dizisi için enerji depoluyor, senaryo çalışıyordu.

"1988 yılında Cihangir'de otururken alt katında cemaat evi varmış abi" diye girdim cümleye, anlatmaya başladı...

"Tam alt katımda değildi o. İki altımda oturuyorlardı. Doğru, o dönem Cihangir'de İlyas Çelebi Sokak'ta oturuyordum. 15 Temmuz darbe girişiminin tepe yöneticilerinden biri de (Kemal Batmaz) o evde yetişenlerden biriymiş galiba...

Hatta İbrahim Altınsay da bizim apartmandaydı. Zaman zaman konuşurduk bunu.

Terliklerin kapı önüne bırakıldığı bir cemaat eviydi orasıydı. Bilirdik ama o zamanlar kimse eğilmezdi bu meselenin üzerine."

Kadir İnanır neredeyse 30 yıl öncesini bugün gibi anlattı bana, Akıncı Üssü iddianamesinde yer alan ifade doğruymuş demek ki...