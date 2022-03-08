"Kadınlarımız Zeytinleri ile Yeniden Doğacak" projesinin lansmanı yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kadınlarımız Zeytinleri ile Yeniden Doğacak" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü Salonu'ndaki toplantı öncesi Yaraş Kadınları Tiyatro Topluluğu üyeleri yöresel oyunlar sergiledi. Kadınların üretimde yer aldığı kısa film gösterimi yapıldı.

Törende konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Önce kadın, önce tarım" diyerek, salonda bulunan kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Tavlı, 2020'de Muğla'da göreve başladığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde "önce tarım" diyerek Seydikemer Tarımsal Süt Organize Sanayi Bölgesi'ni hayata geçirmek üzere çalışmalara başladıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, il müdürlüğünün, oda başkanlarının desteği ve süt üreticileri birliğinin katkılarıyla Antalya, Denizli, Burdur, Muğla illerinin kesişme noktasında hayata geçirilmesi planlanan projeye, özellikle tarımı, ticareti ve turizmi destekleyecek bir proje olarak baktıklarını belirten Tavlı, "Tarımsal projelere sadece tarım olarak bakmıyoruz. Hem ticaret hem sağlık hem eğitim hem kültür hem spor gibi her alana ivme kazandıracak projeler olarak bakıyoruz." dedi.

Seydikemer Tarımsal Süt Organize Sanayi Bölgesi'nin yaklaşık 500 milyon liralık bir proje olduğuna işaret eden Tavlı, projenin bu yıl içerisinde resmiyet kazanacağını ve altyapı çalışmalarına başlanacağını ifade etti.

-"Kadınlarımız hem üretiyor hem bereket ortaya koyuyor"

Vali Tavlı, Tarım İl Müdürlüğünün bir önceki dönemde görev yapan Vali Esengül Civelek'in desteği ve himayelerinde çilekçilik projesini hayata geçirdiğini anımsatarak, "Projeye 2020 ve 2021 yılında desteğimiz artarak devam etmekte. 5-6 kat destek verildi. Bu projelerde en güzel taraf, kadınlarımız hem üretiyor hem bereket ortaya koyuyor. O nedenle bir kez daha sizlere, tüm üreten kadınlarımıza şükranlarımı ve teşekkürlerimi huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun var olun." diye konuştu.

Tarımda en üretken olanın kadınlar olduğuna vurgu yapan Tavlı, bu çalışmalarda sahada hep kadınları gördüklerini ve gurur duyduklarını dile getirdi.

-"Katma değeri çok yüksek ürünler yetiştirmeyi planlıyoruz"

MAYBİR ve Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında hem çam balı hem zeytinyağı üretimine hem de bitkisel üretime destek olacak bir projeyi hep birlikte hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Tavlı, şunları kaydetti:

"Özellikle tarım teşkilatı çalışanları ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteği ile bu proje hayata geçirilecek. Çalışmalar belli bir noktaya geldi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile ilçe odaları, Türkiye Arıcılar Birliği, MAYBİR, Muğla Teknopark AŞ'nin, üniversitemizin ve Tarım İl Müdürlüğümüzün katılımcı olduğu ve yaklaşık 10 milyon liralık bu projeye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 7 milyon lira hibe desteği verdi. Burada amacımız hem endemik bitkilerle hem çam balı hem de zeytinciliğin bir araya getirilmesiyle katma değeri çok yüksek ürünler yetiştirmeyi planlıyoruz. Özellikle Muğla'da apiterapik üründen AR-GE İnovasyon Merkezi'ni hep birlikte hayata geçireceğiz. Tabii bu projeler yeni projeleri doğurmakta. Yine Tarım İl Müdürlüğümüz arıcılıkla, zeytincilikle ilgili projeleri hayata geçirmekte. Yapılan bu çalışmalarla Kavaklıdere'den Bodrum'a, Menteşe'den Datça'ya, Seydikemer'den Fethiye, Dalaman, Köyceğiz'e kadar o havzalarda özellikle tarımsal üretimi, katma değeri yüksek ürünler elde ederek hayata geçirmeye çalışıyoruz."

Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da kadınların 365 gün boyunca konuşulacak, desteklenecek, başlarının tacı, kutsal varlıklar olduğunu dile getirdi.

Menteşe ilçesi Denizova Mahallesi'nde zeytinyağı sıkma tesisi kuran Feriştah Yıldız ise daha önce özel sektörde ön muhasebeci olarak çalıştığını belirterek, işletmesini açarken Tarım İl Müdürlüğünün yüzde 50 hibe desteğinden yararlanabileceğini öğrendiğini ve bunun kendisini daha da cesaretlendirdiği anlattı.

Daha sonra projenin tanıtımı Dr. Ayça Akça Uçkun tarafından slayt gösteri eşliğinde gerçekleştirildi.

Toplantısı sonunda, Vali Orhan Tavlı, İl Müdürü Barış Saylak'ın Tavlı'nın eşi için takdim ettiği hediyeyi salondaki en yaşlı kadın üreticiye verdi.

Saylak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü dolayısıyla salonda bulunan kadınlara karanfil verdi. Günün anısına kadınlar için hazırlanan üzerinde tarım aletleri ve kadın üreticilerin bulunduğu pastanın da kesimi yapıldı.