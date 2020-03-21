Kadın kuaförlerinde maskeli hizmet ERZURUM'daki kadın kuaförleri, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında maske ve eldivenle hizmet vermeye başladı.

ERZURUM'daki kadın kuaförleri, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında maske ve eldivenle hizmet vermeye başladı. Ayrıca kuaföre gelen müşterilere kolonya tutulduktan sonra maske verilerek içeri alınıyor. Kadın kuaförü Ahmet Kemal Özerbaş, "Saç boyası ve açıcılar içindeki etken maddelerde virüsün yaşama şansı imkansız. Ancak biz yine de maske ve eldivenle önlem aldık" dedi.

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından salgınına karşı önlemler alındı. Türkiye'de her geçen gün vaka sayısının artması üzerine ülke genelinde olduğu gibi Erzurum'da da tedbirler artırıldı. Kentteki kadın kuaförleri de gelen müşterileri kolonya ile karşılıyor, ardından onlara maske veriyor. İş yeri sahipleri ayrıca tek kullanımlık havlu ve örtü kullanıyor.

Hijyene salgından önce de önem verdiklerini ancak virüs nedeniyle dezenfekte işlemlerini daha çok artırdıklarını söyleyen kuaför Ahmet Kemal Özerbaş, şöyle konuştu: "Koronavirüs dünyayı, ülkemizi sarmaya başladığından beri bakanlığımızca tedbirler alınmaya başlayınca biz de kuaför olarak kendi tedbirlerimizi almaya başladık. Yaptığımız ilk iş salonumuzu baştan aşağıya dezenfekte etmek oldu. Tüm personel maske ve eldiven kullanıyor. Gelen müşterilerimize de maske dağıtıyoruz. Kullandığımız havlular ve örtüler tek kullanımlık. Müşterilere içecekleri tek kullanımlık bardaklarda ikram ediyoruz. Dışarısı soğuk olmasına rağmen iş yerimizi sık sık havalandırıyoruz. Makaslar ve diğer ürünlerimiz için steril makinemiz var. Bizim kullandığımız boya ve açıcıların içinde herhangi bir virüsün yaşama şansı yok. Çünkü boya, perma, açıcılar içindeki etken maddeler etken maddeleri nedeniyle mikrobu barındırmaz. Tene zarar verdiği için biz zaten eldivenle çalışıyoruz. Boyama, perma, açma işlemlerinde korona bulaşmaz. Ortamdan belki bulaşır bunun için de tüm önlemleri aldık ve elimizden geldiği kadar iş yerimiz steril etmeye çalışıyoruz."

Virüs salgını nedeniyle işlerde yüzde 90 düşüş yaşandığını belirten Özerbaş, "Kuaförlük mesleği en küçük şeyde etkilenen bir sektör. Çünkü ihtiyaç haricinde lükse girer. Üniversitelerin ve okulların tatil edilmesi çok etkiledi. Eğlence yerleri kapatıldığı için saç yaptırmaya ihtiyaç duyulmuyor. Düğün salonlarının da kapatılmasıyla etki daha da arttı" dedi.

Kaynak: DHA