Kadın kooperatifleri Kovid-19 sürecinde dijital pazarı öğrendi
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Kadın kooperatifleri Kovid-19 sürecinde dijital pazarı öğrendi

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sakız enginarının tarlada kalmaması için üreticiden satıp alıp bunu sosyal medyadan pazarlayan Urlalı kadın kooperatif üyelerinin çalışması, bu süreçte bölgedeki diğer kadın kooperatiflerine de örnek oldu.

04.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:44

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sakız enginarının tarlada kalmaması için üreticiden satıp alıp bunu sosyal medyadan pazarlayan Urlalı kadın kooperatif üyelerinin çalışması, bu süreçte bölgedeki diğer kadın kooperatiflerine de örnek oldu.

Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine üye 182 kadın, ilçelerine özgü sakız enginarı yetiştiricilerinin Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilenmemesi için önceki ay çalışma başlattı.

Kooperatif başkanı Sibel Uyar'ın yürüttüğü çalışmada kadınlar, sabah erken saatlerde tarlalardan kestikleri sakız enginarını dernek binasında işleyerek taze ve konserve halinde sosyal medya üzerinden satarak kargoyla tüketicilere gönderdi.

2 ayda 150 bin adet enginarı işlemeyi başaran kadınların bu çabası üreticilerin yüzünü güldürdü. Girişimden esinlenen Ege Bölgesi'ndeki diğer kadın üretici kooperatifleri de Kovid-19 sürecinde bölgelerindeki çiftçilerin yetiştirdiği ürünleri sosyal medya üzerinden tüketicilerle buluşturmayı başardı.

"Kadınlarımız farkını gösterdi"

Dernek başkanı Sibel Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Urla'da 90 çiftçinin 950 dönümlük bir alanda sakız enginarı yetiştirdiğini anımsattı.

Üreticinin bir yıl boyunca gözü gibi baktığı enginarların tarlada kalmasına gönüllerinin razı olmadığını anlatan Uyar, şu değerlendirmede bulundu:

"Urlalı kadınlar olarak sakız enginarı işleme seferberliği başlattık. Kadınlarımız farkını gösterdi. Hiç yorulmadan çiftçilerimize destek olmak için çalıştı. PTT Kargo sayesinde ürünleri işleyerek aynı gün tüketicilere ulaştırdık. Bu çalışma kısa sürede birçok kadın kooperatifine örnek oldu. Kovid-19 sürecinde dijital pazarlamayı öğrendik, ürünlerimizi onun üzerinden sattık. Bu süreçte kadın üretim kooperatifleriyle internet aracılığıyla görüşmeye başladık. Onlara yaptığımız çalışmayı anlattık."

"Birbirimize destek olduk"

Uyar, birçok kadın kooperatifinin ürünlerini sosyal medya üzerinden satmaya başladığını dile getirerek, bu şekilde kendi aralarında güç birliği oluşturduklarını vurguladı.

Öncü oldukları için ayrı bir mutluluk yaşadıklarının altını çizen Uyar, "Birçok kadın kooperatifinin abla kooperatifi olduk. Mesela, Yelki Kadın Kooperatifinden bakla aldık. Onları sattık. Birbirimize destek olduk. Bu süreçte birbirimize güç verdik." diye konuştu.

Yelki Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Eda Filiz Yaşoğlu da Kovid-19 salgını nedeniyle üreticilerin zor günler yaşadığını, bu süreçte Urlalı kadınların çalışmalarından esinlenerek ürünlerini sosyal medyada tüketicilerle buluşturduklarını söyledi.

Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin kendilerinin "abla" kooperatifi olduğunu anlatan Yaşoğlu, "Üreticimizin ürünü tarlada kalacaktı ki imdadımıza yetişerek 500 kilogram bakla aldılar. Hazırladıkları enginar konservelerinin içinde kullandılar. Biz bu süreçte kadınların ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha öğrendik. Onlar gibi biz de bu dönemde ürünlerimizi sosyal medya üzerinden pazarladık." dedi.

Manisa Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Selen Öküzcüoğlu ise Urlalı kadınların salgını fırsata çevirmeyi başardığını anlattı.

Öküzcüoğlu, "Biz Urla'yı kardeş kooperatif olarak görüyoruz. Geçen sene bizden kuru üzüm satın alarak destek oldular." ifadelerini kullandı.

Kadın kooperatifleri Kovid-19 sürecinde dijital pazarı öğrendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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