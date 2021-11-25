KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ ÇALIŞMALARI SEMİNERDE ANLATILDI

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün faydalanıcı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın eş faydalanıcı kurum olduğu, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından yürütülen Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi kapsamında verilen farkındalık seminerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve meclis üyeleri bilgilendirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yönetici konumundaki kamu görevlileri ve meclis üyelerine yönelik Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Farkındalık Semineri Dedeman Otel'de gerçekleştirdi. Seminer Programı ASHB Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve BM Kadın Biriminin temsilcilerinin konuşmaları ile başladı.

Seminer açılışında konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci, "Çalışanı olmaktan gurur duyduğum üst idari kadrolarının neredeyse yarısının benim gibi kadın olduğu Eskişehir Büyükşehir Belediyemizde kadın erkek eşitliğini her alanda destekliyoruz. Bu kapsamda tramvay hatlarımızda ilk günden bu yana kadın vatmanlarımız görev yapıyor. Otobüs şoförlerimizi de kadın sürücülerden seçtik. Bunun yanı sıra hayatın her alanında kadın gücü daha fazla olsun diye son yıllarda Belediyemizin park alanlarında kadın parkomat görevlileri istihdam ettik. Vatandaşlarımızdan da bu konuda hep olumlu yorumlar alıyoruz. Ayrıca itfaiye ve zabıta teşkilatlarımızda kadın çalışanlarımız var. Çalışanlarımız arasında kadınlara yer vermenin yanı sıra sosyal projeler ile de kadınların yanındayız. Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezimizde kadınlara ücretsiz olarak psikolojik, hukuki ve sağlık alanında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Sosyal Hizmetler Dairemizde Eşitlik Birimimiz de bulunuyor. Burada da kadın erkek eşitliğini sağlamak amaçlı eğitim ve sosyal projeler gerçekleştiriyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından BM Kadın Birimi program Koordinatörü Mustafa Çadır, Kadın-Erkek Eşitliğine Giriş: Temel Kavramlar, Yasal-Kurumsal Çerçeve konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Emel Memiş Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme-Kavram, Uygulama Araçları ve Uluslararası İyi Uygulama Örnekleri, Dr. Reyhan Karababa ise Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçelemenin Yerel Düzeyde Uygulanması konusunda sunum yaptılar. Seminerde interaktif bölümler de yer aldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve meclis üyelerinden Eskişehir'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan proje ekibi, gerçekleştirilen çalışmaları ilgi ile dinledi. Seminer, değerlendirme ve kapanış konuşmalarıyla sonlandırıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projesi'ne Kocaeli, Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri ve Edirne Belediyesi ile birlikte pilot il olarak seçilmişti.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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