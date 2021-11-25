Kadın cinayeti davasında tepki gösteren ağabeye 4 günlük disiplin hapsi kararı

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Demir getirildi. Öldürülen Ulviye Avağ'ın yakınları da duruşmada şikayetçi olarak hazır bulundu.

"EŞİME SÖYLEYECEĞİ TEHDİDİNDE BULUNDU"

"SİNİRLENDİM ATEŞ ETTİM"

"ÖLDÜRMEK NİYETİYLE GELMEDİM"

ULVİYE'NİN ABLASI: "KARDEŞİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNİ TEHDİTVARİ İFADE EDİYORDU"

SANIK AVUKATINA TEPKİYE 4 GÜN DİSİPLİN HAPSİ KARARI

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

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"BU KARARDAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMESİ LAZIM"

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İDDİANAME

İddianamede sanık Mehmet Demir ile maktüle Ulviye Avağ arasında gönül ilişkisi bulunduğu, olayın gerçekleştiği 10 Ağustos 2021'de buluşan maktül ile sanığın bir süre tartıştıkları, Sultangazi'de Gazi Kent Ormanı'na gittikleri, burada devam eden tartışmada sanığın ele geçirilemeyen tabancayla (tabancayı bir yere attığını beyan ederek kolluk görevlilerine ruhsatlı silahını teslim etti) maktule defalarca ateş ederek öldürdüğü anlatıldı. Ölenin yakınlarının olayı Mehmet Demir'in gerçekleştirmiş olabileceği ve bu kişinin kardeşinden uzaklaştırma kararı bulunduğu şeklindeki ifadeleri üzerine gözaltına alınan sanığın suçunu kabul ettiği belirtildi. Sanık Mehmet Demir'in "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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