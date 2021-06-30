Kadıköy'de şort tartışmasında olayı yaşayan kadın konuştu
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Kadıköy'de şort tartışmasında olayı yaşayan kadın konuştu

Kadıköy'de şort tartışmasında olayı yaşayan kadın konuştu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY Fikirtepe'de yaşanan şort tartışması ile gündeme gelen olayın muhatabı Şebnem Tüfekçi, yaşadıklarını anlattı.

KADIKÖY Fikirtepe'de yaşanan şort tartışması ile gündeme gelen olayın muhatabı Şebnem Tüfekçi, yaşadıklarını anlattı. Şebnem Tüfekçi, "Biz artık başörtüsünün de şortun da konuşulmadığı, bambaşka konuların konuşulduğu bir gündem ve ülke istiyoruz. Bunun hayalini kuruyoruz" dedi.

Fikirtepe Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde yolda yürüyen bir kadının giydiği şort konusunda tartışma çıkmış ve yaşanan tartışmanın olduğu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak tepkilere neden olmuştu. Olayın muhataplarından Şebnem Tüfekçi, yaşadığı olayı anlatan bir açıklama yaptı. 

"BAMBAŞKA KONULARIN KONUŞULDUĞU BİR ÜLKE İSTİYORUZ"

Dün videoyu çekmeye başladığında tartışmanın sonuna geldiklerini belirten Şebnem Tüfekçi, "O yüzden öncesini de buradan anlatmak istiyorum. Dün öğle saatlerinde şortumu giydim ve caddede yürürken karşıma iki tane adam çıktı. ve bedenime, bacaklarıma rahatsız edici bir boyutta bakışlar atmaya başladılar ve ben dönüp beklemedikleri bir soru sordum. Onlara 'neden bakıyorsunuz' dedim. Ben böyle sorunca üstüme yürüyüp sinirlendi. Sanırım sessiz kalacağını düşünüyor, tüm insanların. Buna alışmışlar çünkü. Ben yaptığı hakaretlerin üstüne ona, 'Sana ne benim giydiğimden, benim ailem bile karışmıyor, sen niye karışıyorsun' diye sorunca, o zaman senin ailen de nokta nokta diyerek hiç tanımadığı bir aileye bile hakaretler yağdırdı" dedi.Şebnem Tüfekçi, "Olay anında orada bulunan herkes adamın üstüne gitmek yerine beni oradan uzaklaştırmaya ve beni sakinleştirmeye çalıştılar. Keşke adamın üstüne gidip ona sorabilme cesaretinde bulunsalardı. Onun haricinde video kapandıktan sonra çok daha ağır küfürlere maruz kaldım. Umarım bu çıkardığım ses daha önce tacize uğramış, kadın ya da erkek hiç fark etmez, tüm insanların sesi olabilmiştir.  Ve bundan sonra hiçbir insan tanıdığı, ya da tanımadığı herhangi birinin yaşam şekline karışma cesaretini kendinde bulamaz. Umarım utanırlar ve pişman olurlar. Bundan sonra da hiçbir kadın, hiçbir erkek böyle bir şey yaşamak zorunda kalmaz. Biz, artık başörtüsünün de şortun da konuşulmadığı, bambaşka konuların konuşulduğu bir gündem ve ülke istiyoruz. Bunun hayalini kuruyoruz" şeklinde konuştu. 

- İstanbul
Kadıköy'de şort tartışmasında olayı yaşayan kadın konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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