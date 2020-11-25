KADES uygulaması nedir? KADES açılımı ne demek? Uygulama nasıl indirilir?

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen uygulama, Kadına şiddeti ve tacizi en aza indirmeyi amaçlıyor. Peki, KADES uygulaması nedir? KADES açılımı ne demek? Uygulama nasıl indirilir?

Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddetİ engellemek amacıyla kullanılan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) Google Play Store ve Apple Store uygulamasından üzerinden edinileniyor..ADES uygulamasının kullanımı ile ilgili detaylar ise merak ediliyor. Peki KADES uygulaması nedir, nasıl indirilir? KADES nedir?

KADES UYGULAMASI NEDİR?

Proje Sahibi

İçişleri Bakanlığı

Projeyi Gerçekleştiren

Emniyet Genel Müdürlüğü

Yayınlanma Tarihi

16 Mayıs 2018

Proje Websitesi

https://www.egm.gov.tr

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar.

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği "Kadın Destek Uygulamasını (KADES)", T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

Bakan Soylu, KADES uygulamasıyla kadına yo¨nelik risk ve tehdit unsuru olus¸turabilecek durumların o¨nu¨ne gec¸ebilmeyi ve acil durumlarda mu¨dahale su¨relerinin kısaltılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Tamamen yerli ve milli bir yazılıma sahip KADES'in 24 Mart'tan itibaren test aşamasında olduğuna işaret eden Soylu, "Bu uygulama sayesinde kadınlarımızın herhangi bir tehdit anında bir dokunus¸la, en hızlı s¸ekilde kolluk birimlerimize ulas¸arak yardım almaları sagˆlanmaktadır." dedi.

Uygulamayı 24 bin 584 kis¸i indirdi.Uygulamanın çalışma şeklini anlatan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Aslında mart ayından itibaren pilot uygulama olarak ac¸ık bulunan KADES uygulaması, bugu¨ne kadar 24 bin 584 kis¸i tarafından indirilmis¸tir. Acil durumla kars¸ı kars¸ıya kalan 31 kadın tarafından ihbarda bulunulmus¸ ve alınan ihbarlara kars¸ı gerekli mu¨dahale yapılmıs¸tır. Polis sorumluluk bo¨lgesindeki vakalarda ihbar alındıktan sonra olaya mu¨dahale su¨resi ortalama 5 dakikadır."

Bakan Soylu, kadına yo¨nelik s¸iddeti o¨nlemeyle ilgili aldıkları tedbirlerin KADES ile sınırlı olmadığını belirterek, merkezde ve tas¸rada aile ic¸i ve kadına kars¸ı s¸iddetle mu¨cadele birimleri kurulduğuna değindi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıgˆına bagˆlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) emniyet birimleri ile irtibatı sagˆlamak u¨zere polis memurlarının bulunduğunu anlatan Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıgˆı, Adalet Bakanlıgˆı ve İc¸is¸leri Bakanlıgˆı arasında 19 Nisan 2016 tarihinde imzalanan protokol kapsamında elektronik kelepçe uygulamasının pilot illerde devam ettiğine dikkati çekti.

Bakan Soylu, şunları ifade etti:

"2018 yılının ilk 4 ayında 6284 sayılı Kanun kapsamında 51 bin 361 kadının mu¨racaatı alınmıs¸, 27 bin 400 s¸iddet mağduru kadın hakkında koruyucu tedbir, 37 bin 147 s¸iddet uygulayan erkek hakkında ise o¨nleyici tedbir kararı verilmis¸tir.Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıgˆına bagˆlı konukevlerine yerles¸tirilmek u¨zere kadına ve beraberindeki c¸ocugˆa yo¨nelik olarak 5 bin 517 barınma yeri tedbir kararı alınmıs¸tır. Toplumsal farkındalıgˆın ve bas¸ta gu¨venlik gu¨c¸lerimiz olmak u¨zere devlet kurumlarına olan gu¨venin arttırılması, elektronik kelepc¸e uygulamasının yaygınlanlas¸tırılması, personele yo¨nelik verilen egˆitimler ile 6284 sayılı Kanun kapsamında polis ve jandarmamız tarafından zamanında ve etkin koruyucu/o¨nleyici tedbirlerin alınması sonucunda 2017 yılı ile 2018 yılının ilk 4 ayı mukayese edildigˆinde polis sorumluluk bo¨lgesinde, s¸iddet kaynaklı kadın o¨lu¨mlerinde yüzde 39 azalma oldugˆu go¨ru¨lmu¨s¸tu¨r. Çalıs¸malarımızın olumlu netice vermesi umut verici olmakla birlikte kadına s¸iddet tamamen ortadan kalkmadan elbetteki hic¸bir istatistik bizim ic¸in memnuniyet verici olmayacaktır."

Kadına yo¨nelik s¸iddetle mücadelede farkındalıgˆı artırmak amacıyla düzenlenen konferans ve eğitimler hakkında bilgi veren Soylu, bu sorunun toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla çözülebileceğini vurguladı.