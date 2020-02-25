: Kaçak hafriyatla mücadeleye 724 devam edeceğiz?

25.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:23

?Kaçak hafriyatla mücadeleye 7/24 devam edeceğiz?

Burçak BOZKUŞ/ Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ? Ormanlık alana kaçak hafriyat dökümü yapan kamyon sürücüsü Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince önü kesilerek zabıta merkezine götürüldü. Kamyon sürücüsüne yakın takibin ardından yakalayan Mustafa Karakaş ve Mesut Yılmaz yaşadıklarını anlattı.

Sultangazi Habibler Mahallesi'nde önceki gün, gece saatlerinde üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosu bulunan hafriyat kamyonundan şüphelenen ekipler takibe başladı. Sultangazi Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Mustafa Karakaş, 'Şüphelendiğimiz aracı 1 kilometre geriden farlarımızı kapatarak takip etmeye başladık. Ardından kaçak dökümü suçüstü olarak kayıt altına aldık. Önünü kestiğimiz aracı cezai işlem uygulanması için Sultangazi Zabıta Müdürlüğümüze götürdük' dedi.

Kaçak hafriyat dökümüyle 7 gün 24 saat mücadele ettiklerini dile getiren Sultangazi Zabıtası Mesut Yılmaz ise, 'Biz yıllardır bu kaçak hafriyatlarla ilgili gerekli yasal işlemleri yapıyoruz. Bu aracı da Sultangazi Belediyesi olarak gerekli tespit ve tutanakları tanzim ettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.'

Üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin logosunun bulunan aracın yaklaşık 1 ay öncesinde yine ormanlık alana kaçak hafriyat döküm sebebiyle ceza kesildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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