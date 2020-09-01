Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor
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Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak daha iyi bir hayat için Avrupa'nın yolunu tutan Afganlı gençler, İran sınırından Türkiye'ye giriş yapıyor.

01.09.2020 10:53 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:08

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik problemler nedeniyle İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenlerin, Van ve Ağrı üzerinden Erzurum'a buradan da Avrupa'ya gitmek umuduyla batı illerine yürüyüşleri devam ediyor. Yakalanma korkusuyla karayolunun hemen yanındaki dağ ve yamaçlardan umuda yolculuk yapan göçmenlerin bu zorlu yolculuğu dronla görüntülendi.

Daha iyi bir hayat için Avrupa'nın yolunu tutan Afganlı gençler, insan kaçakçılarının ağına düşüyor. Kişi başı ödedikleri 500 ile 1000 dolar arasında İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenler, Van ve Ağrı üzerinden yürüyerek 1 ayda Erzurum'a ulaşıyor. Sınırdan Erzurum'a olan 300 kilometrelik yolu bir haftada yürüyerek gelen kaçak göçmenlerin bazılarının ayak altları patlıyor.

Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor

Yaralı ayakları ile arkadaşlarına tutunarak umuda yolculuklarını sürdüren kaçak göçmenler yolda zaman zaman soyguncuların hedefi oluyor. Ağrı'nın Eleşkirt ile Erzurum'un Horasan ilçeleri arasındaki kırsalda gruplar halinde giden kaçak göçmenler dronla görüntülendi. Dronu fark eden göçmenlerin kimi yüzünü saklarken kimi de el sallayarak bulundukları yerden hızla uzaklaşmaya çalıştı.

Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor

"ÜLKEMİZDEKİ İÇ SAVAŞ NEDENİYLE UMUDA YOLCULUĞA ÇIKTIK"

Dağlarda yürüyecek halleri kalmadığı için karayoluna çıkan birkaç kaçak göçmen ise kendilerine ikram edilen suyu kana kana içti. Afganistan'dan 9 Ağustos günü yola çıktıkları ve yürüyerek buraya kadar geldiklerini belirten Muhammed Cemil, "Ülkemizdeki iç iç savaş, ekonomik kriz ve ölüm tehlikesi nedeniyle umuda yolculuğa çıktık. Ama yolda yaşadıklarımız çekilir gibi değil. Benimle birlikte bu yolculuğa çıkan arkadaşımla birlikte insan kaçakçılarına 750 dolar verdik. Fakat bizi kimse aracına almıyor otobüsler bile kabul etmiyor. Mecburen yürüyerek Türkiye'yi geçip Avrupa ülkelerine gideceğiz. Yolda önümüzü kesen hırsızlar cep telefonlarımızı ve paralarımız aldılar. Yaklaşık 1 aydır aç ve susuz yürüyoruz. Hava nerede kararırsa orada uyuyoruz. Sabahın erken saatlerinde kalkıp yürüyoruz. Çok yürümekten birçok arkadaşım gibi benim de ayağımın altı patladı" diye konuştu.

Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor

"BU YOLDA ÖLEN ARKADAŞLARIMIZ BİLE OLDU"

Aç ve susuz günlerce yürümekten hitap düştüklerini belirten Seyit Kerim ise, "Hepimizin hayali Avrupa ülkelerine gitmek ve orada evlenip yuva kurmak. Ülkemizde kalsak ölümle burun buruna yaşayacaktık. Türkiye'de umduğumuzu bulamazsak Avrupa ülkelerine gitmenin bir yolunu arayacağız. Başka çaremiz yok. Umut yolculuğu sevinçli olduğu kadar zorlu. Bu yolda ölen arkadaşlarımız bile oldu. Ama umarım herkes amacına ulaşır" dedi.

Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (69)
KENDİNİZİ ONLARIN YERİNE KOYUN SİZ NE YAPARDINIZ: YEDİĞİNİZ ÖNÜNÜZDE YEMEDİĞİNİZ ARKANIZDA , GÜVEN İÇİNDE SICACIK EVLERİNİZDE DEVLETİN SİZE YATTIĞINIZ YERDE MAAŞ ÖDEDİĞİ TÜRKİYEDE YAŞARKEN, , DÜNYADA BAŞKA İNSANLARIN YAŞADIĞINI AKLINIZA BİLE GETİRMEYENLERE YAZIKLAR OLSUN.
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FIRTINA: 2011 - 2012 YILLARI ARASINDA ERZURUMDA ASKERDİM YOL KENARINDA 2 Lİ 3 LÜ GRPLAR HALİNDE YÜRÜYORLARDI NE KARIŞAN VAR EDEN DURUM HALA AYNI DEĞİŞEN BİŞEY YOK
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TRUEJOKER: Yunanıstan fransa ayagını denk alsın hepsını dovrrız mısır surıye bae ırak ıran agzınızı burnunuzu kırarız amerıka rusya akıllu olun aklınızı aldırmayın AMA sınırlarımız yolgecen hanı gıbı :)
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