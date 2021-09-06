Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı mı, nelerdir? 6 Eylül Kabine Toplantısı tüm kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları!

Kabine toplantısının bitmesinin ardından vatandaşlar yeni kararlar nelerdir, yeni kısıtlamalar olacak mı, kısıtlamalar kalkacak mı, PCR testi zorunlu mu olacak merak etti. Peki 6 Eylül Kabine toplantısı bitti mi, başladı mı? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Yeni kısıtlamalar olacak mı? Kabine toplantısında hangi kararlar alındı? Yasaklar kalkacak mı? Maske yasağı kalkıyor mu? Aşı zorunlu mu? Aşılama programı nasıl olacak? Kabine toplantısı tüm açıklamaları haberimizde.

Kabine toplantısı ile alakalı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kabine toplantısı kararları neler merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı dün 6 Eylül'da yapıldı. Alınan kararlar ise açıklandı. Peki yeni kısıtlamalar gelecek mi? Aşılama programı nasıl olacak? Kısıtlamalar ve yasaklar kalkacak mı? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Kabine toplantısında alınan kararlar açıklandı mı, nelerdir? 6 Eylül Kabine Toplantısı tüm kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Tüm cevaplar haberimizde.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Kabine toplantısı bugün 6 Eylül Pazartesi günü yapıldı. Kararları birazdan açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3 saat süren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Kritik toplantının ardından Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Kabine toplantısı dün 6 Eylül 2021 tarihinde yapıldı. Toplantıda alınan kararlar açıklandı.

6 EYLÜL KABİNE TOPLANTISI ANA GÜNDEM MADDELERİ NELERDİR?

PANDEMİ KURALLARININ GÜNCELLEMESİ KONUŞULACAK



Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgındaki son veriler ve yerli aşı çalışmalarına ilişkin bir sunum yapacak. Toplantıda eylül ayı ile birlikte pandemi kurallarının güncellenmesi, lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM'leri de kapsaması gibi önlemlerin konuşulması bekleniyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

YÜZ YÜZE EĞİTİM



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de değerlendirilecek.

DÜZENSİZ GÖÇMEN SORUNU



Kabinenin önemli bir gündemi de Afganistan'daki gelişmeler ile olası göçmen tehdidi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırda alınan tedbirleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını Kabine'de paylaşacak.

PİYASANIN DURUMU ELE ALINACAK



Toplantının bir diğer gündem maddesi ise ekonomideki büyüme olacak. TÜİK'in açıkladığı rakamlar ve piyasaların durumu ele alınacak.

6 EYLÜL KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI? NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Kritik toplantının ardından Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Son Kabine toplantımızdan bu yana ülkemiz ve milletimiz için çok önemli programlar icra ettik. Açışlar gerçekleştirdik, temeller attık. Çok sayıda ülke yöneticisiyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Bu temaslarda ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar hakkında fikir telakkisinde bulunduk.

"ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA GENÇLERİMİZLE KUCAKLAŞTIK"

Türkiye Belediyeler birliğinin düzenlediği sergide de ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizle kucaklaştık. Bu tür programların gençlerimizin yaşadıkları şehirlerin kültürel alt yapısından spora kadar yakından ilgilenmesine vesile olduğuna inanıyorum. Yine gençlerimizle hasret giderdiğimiz diğer programları Ahlat ve Malazgirt'te inşa ettik. Ahlat'ın tarihimizdeki önemine binayen burada Van gölü kıyısında Cumhurbaşkanlığı Külliyesini milletimize kazandırdık. Uzunca süredir düzenli olarak katıldığımız Malazgirt Zaferi'nin törenlerini de 26 Ağustos'ta gerçekleştirdik. Ertesi gün Balkanlardaydık. Bosna Hersek'e, 27 Ağustos'ta Karadağ'a yaptığımız ziyaretlerde pek çok hususu muhattaplarımızla ele alma fırsatı bulduk.