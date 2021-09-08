Kabil'de terk edilen ABD büyükelçiliğinin girişindeki duvara Taliban bayrağı çizildi

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD'nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD'nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.

Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na giden ana cadde üzerindeki Mesud kavşağı üzerinde bulunan ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin duvarları önce beyaza boyandı sonra Taliban lehine yazı ve motiflerle süslendi.

Terk edilen büyükelçiliğin ana giriş kapasının yanındaki duvara ise Taliban bayrağı resmedildi.

Kampüsü, çevreleyen diğer duvarlara ise "İşgalin sonlanması, hepimizin ortak özgürlük iftiharıdır.", "Vatandaş! Bağımsızlığın mübarek olsun." gibi sloganlar yazıldı.

Giriş kapısı önünde Taliban güçlerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

ABD, Taliban ile yaptığı barış anlaşması nedeniyle 31 Ağustos itibariyle ülkeden tamamen ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler