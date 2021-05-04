Joker - Jokzilla P3 sözleri! Jokzilla P3 rap sözleri, şarkı sözleri nelerdir?

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Joker - Jokzilla P3 sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Joker'e yani Mete Erpek'e aittir. Ayrıca jokzilla p3 Joker'in en iyi diss parçalarından birisi kabul edilmektedir.

JOKER - JOKZİLLA P3 SÖZLERİ

Mc'lik taslayan bi salak kalemin o***puysa yazma rhyme

Bana varsayımla değil gerçeklerle saldır ki hasta yatağımdan

çıktığıma değsin boynunu geçirdim tasmaya

Yemedi sanırım Eskişehir'e ayak basmaya

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Ne müzisyenliğinden bahsediyo fame peşinde basbaya

Bu sıralar battle değil sekiz gündemde koçum rasta yap

Reçetene günde 3 kez aç karna piyango yazdım hala

Peçetedeyken bana diss sallama başla salsaya

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Bu kez grup değil bu kez girdim solo

Birisi çıkıp desin nerden türedi bu şekilsiz homo

Soğuk duş etkisi yaratır beni dinlediğinde tam 10

Sefer si**iler sanarsın bu 96 bar combo!

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Figüranken san kendini rambo

Seni sen yapan hiphop değil ki bi kaç tane fanboy

Kim s**ine takar benden başka seni şimdi kaybol

Bu bir p**no evet 5 yıldızlı hem de hardcore!

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Parası neyse veririm indirimsiz al bu personeli

Piyasa diss'ten geçilmez yaksam şöhreti her söneni

25 yıl beklersin ben gibi yürekten söveni bulmak

Için çünkü düz yatırır ters gömerim

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Ağzında taş kırıp 5 yıl dişlerinden tel sökerim

27'ne bastığında hasmı değilim ben joker'in dersin

O yüzden çamur atma takdir et lan ter dökeni

Bi b*k değilsin benim için burnunu sokma her çöpe

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Git bul belanı birinden siz çullandınız gelip

Yine de sesimi çıkarmadım allanıp pullandınız s***kler

Ben sulh dedikçe çoğaldı kazandık sanan ezikler

Bir kuş kadar zekanız yok cesareti ne tetikler

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Bir mum yakın ve bakın tribe girdiniz lan şekilken

Tribünden izleyin dürbünle korkak herifler

Elimde hiphop bayrağı gücün varsa oynat yerinden

Sen değil senden 100.000 tane gelse oğlan ederim

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Sen s*k kafalı japon askeri bense bordo bereli

Gidip sor babana neydi acaba doğma sebebin

Bu rhyme'ın 10'da 1'ini yap sonra gel doğra beni

Ne icraa ettin senin gibiler taşın altına koymaz elini

---

Hayatınız toz pembe jokzilla'ya osmanlı torunu

Komik yarın görse beni kesin der yok senle sorunum

Benim çevrem delikanlıyla senin g**lerle dolu

Arkadan ötme rekoru kırdın lütfen defolup git

---

Bu kingsize başına taç değil hasmına punch takıyo

S**eyim belanı savaşı başlatıyom

çünkü kemik vermediğim için köpekler aç yatıyo

Sanki g**üne rahat sırtınaysa taş batıyo

---

Saçmalığın daniskası rap senin neyine s*ç batır

Sonra geç ayna karşısına neden değişti k*ç yapım de

Cevabı basit sen planlı değil kazara babanın

Y*rtık ko**omundan sıçradın

---

BU JOKZILLA ESKİŞEHİR HATIRASI

YERALTINDA GEBERİP GİDEN MC'LERİN FATİHASI

KAĞITLARIN PARAMPARÇA KALEMLERİN PASLI

HASIMLARIM TEKER TEKER SIRRA KADEM BASTI

---

önümde üstadlar var peşimdeyse itler çakallar

Yanımda ilham verdiklerim var çantamda plaklar

Elimde mikrofon var hiphop yazmaz hiç bi kitapta

Beynimde planlar var bu parça diss'ti lan bi dakika

---

Nerene bo*alayım lan söyle içine yüzüne mi

Piyango vursun diye kaç kez denedin deste mi düzine mi

Tek bi diss'le müptela oldun lan sanırım hoşuna gitti

Pusulan yanlış rotayı gösterdi benim ismim tsunami

---

şimdi git ve muzuna bin tipin usame bin ladin

Içyüz'ü s**tim öldü kusura bakmayın sustukça kızana geldi

Bi süre huzur evinde kal ve diksiyon kursuna git

Bu mesele fazla uzadı tam 1 senedir pusuda p*ç

---

şafağının karanlığıyım var mı ulan itirazın

Git bi basur kremi al ve pompacınla ihtiraslı

Fantezilere dal beni yıkmaz yalancıların iftirası

çünkü ben yatakta değil sokakta yaptım ihtisas

---

Ne saçını kazıtan herkes mc ne de hafız her sakal salan

Saçma sapan sözler ve boş beleş laflar kafam kazan

Lan hiç savaş kazanmadan masaldan bozma diss yapan

Salaktan bu beklenir Jokzilla s**er sakatlar git

---

Sabaha kadar düşün ıkın yapana kadar düşük

Sı*ıp sıvadım işte yüzüne şimdi tavana kalkçak g**ün

Benle savaşa dalan bücür yatalak adama yeter gücün

Sen gibi köpekler var oldukça alt tabaka kalcak kültür

---

Ya yalaka fanlarınla küçük bir saltanat kurup üçün

Birine talim ol devam et ya da kafanla düşün

Diss'te anama laf atıp arkasından masumhane tavır

Yapma bi dahakine +müzikle değil silahla alırım öcü

---

Sen bu kingsize'ı tanımamışsın kapanmış bi defter açtın

Unutma ki bugünlere dek düşmanımla tek savaştım

Senin gibi çok mc gördüm baba parası cepte harçlık

Amaçları gündem olmak bildiğin reklam aşkı

---

Anladım derdin y***kla değil kanatla p*dle

Kapat lan ağzını salak laf etme haset ve kinin

Seni bitirmiş artık yasak hiphop da rap de

Benim derdim pikaplarla ve bi kaç kasetle

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Beni yargılayacak son köpeksin yat kalk emekle

Sefil hayatında iyi bişey yap sakat kal yetme

Ayaklarıma kapaklanma git bi camii avlusunda

Sabahtan akşama kadar sadaka bekle

---

Sabrım yok sandın sanırım aklın noksan

çıkartıp soksam ne fayda 90-60-190'sın

Hasmım değil olabilirsin benim yosmam ve kadınım

Kirletmeye devam et i*ne Osmanlı adını

---

Minik fan'ların sivilce diss'e çok sağlam deyince

Kı**mla güldüm verse'e yanlış oktavdan girince

Rap huzur bulcak seni bu ortamdan silince

Git iyi bi doktor bul içinde 90 bar dirilcek

---

BU JOKZILLA ESKIŞEHIR HATIRASI

YERALTINDA GEBERIP GIDEN MC'LERIN FATIHASI

KAĞITLARIN PARAMPARÇA KALEMLERIN PASLI

HASIMLARIM TEKER TEKER SIRRA KADEM BASTI