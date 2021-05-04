Joker - Jokzilla P3 sözleri! Jokzilla P3 rap sözleri, şarkı sözleri nelerdir?
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Joker - Jokzilla P3 sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Joker'e yani Mete Erpek'e aittir. Ayrıca jokzilla p3 Joker'in en iyi diss parçalarından birisi kabul edilmektedir.
JOKER - JOKZİLLA P3 SÖZLERİ
Mc'lik taslayan bi salak kalemin o***puysa yazma rhyme
Bana varsayımla değil gerçeklerle saldır ki hasta yatağımdan
çıktığıma değsin boynunu geçirdim tasmaya
Yemedi sanırım Eskişehir'e ayak basmaya
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Ne müzisyenliğinden bahsediyo fame peşinde basbaya
Bu sıralar battle değil sekiz gündemde koçum rasta yap
Reçetene günde 3 kez aç karna piyango yazdım hala
Peçetedeyken bana diss sallama başla salsaya
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Bu kez grup değil bu kez girdim solo
Birisi çıkıp desin nerden türedi bu şekilsiz homo
Soğuk duş etkisi yaratır beni dinlediğinde tam 10
Sefer si**iler sanarsın bu 96 bar combo!
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Figüranken san kendini rambo
Seni sen yapan hiphop değil ki bi kaç tane fanboy
Kim s**ine takar benden başka seni şimdi kaybol
Bu bir p**no evet 5 yıldızlı hem de hardcore!
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Parası neyse veririm indirimsiz al bu personeli
Piyasa diss'ten geçilmez yaksam şöhreti her söneni
25 yıl beklersin ben gibi yürekten söveni bulmak
Için çünkü düz yatırır ters gömerim
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Ağzında taş kırıp 5 yıl dişlerinden tel sökerim
27'ne bastığında hasmı değilim ben joker'in dersin
O yüzden çamur atma takdir et lan ter dökeni
Bi b*k değilsin benim için burnunu sokma her çöpe
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Git bul belanı birinden siz çullandınız gelip
Yine de sesimi çıkarmadım allanıp pullandınız s***kler
Ben sulh dedikçe çoğaldı kazandık sanan ezikler
Bir kuş kadar zekanız yok cesareti ne tetikler
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Bir mum yakın ve bakın tribe girdiniz lan şekilken
Tribünden izleyin dürbünle korkak herifler
Elimde hiphop bayrağı gücün varsa oynat yerinden
Sen değil senden 100.000 tane gelse oğlan ederim
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Sen s*k kafalı japon askeri bense bordo bereli
Gidip sor babana neydi acaba doğma sebebin
Bu rhyme'ın 10'da 1'ini yap sonra gel doğra beni
Ne icraa ettin senin gibiler taşın altına koymaz elini
---
Hayatınız toz pembe jokzilla'ya osmanlı torunu
Komik yarın görse beni kesin der yok senle sorunum
Benim çevrem delikanlıyla senin g**lerle dolu
Arkadan ötme rekoru kırdın lütfen defolup git
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Bu kingsize başına taç değil hasmına punch takıyo
S**eyim belanı savaşı başlatıyom
çünkü kemik vermediğim için köpekler aç yatıyo
Sanki g**üne rahat sırtınaysa taş batıyo
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Saçmalığın daniskası rap senin neyine s*ç batır
Sonra geç ayna karşısına neden değişti k*ç yapım de
Cevabı basit sen planlı değil kazara babanın
Y*rtık ko**omundan sıçradın
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BU JOKZILLA ESKİŞEHİR HATIRASI
YERALTINDA GEBERİP GİDEN MC'LERİN FATİHASI
KAĞITLARIN PARAMPARÇA KALEMLERİN PASLI
HASIMLARIM TEKER TEKER SIRRA KADEM BASTI
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önümde üstadlar var peşimdeyse itler çakallar
Yanımda ilham verdiklerim var çantamda plaklar
Elimde mikrofon var hiphop yazmaz hiç bi kitapta
Beynimde planlar var bu parça diss'ti lan bi dakika
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Nerene bo*alayım lan söyle içine yüzüne mi
Piyango vursun diye kaç kez denedin deste mi düzine mi
Tek bi diss'le müptela oldun lan sanırım hoşuna gitti
Pusulan yanlış rotayı gösterdi benim ismim tsunami
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şimdi git ve muzuna bin tipin usame bin ladin
Içyüz'ü s**tim öldü kusura bakmayın sustukça kızana geldi
Bi süre huzur evinde kal ve diksiyon kursuna git
Bu mesele fazla uzadı tam 1 senedir pusuda p*ç
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şafağının karanlığıyım var mı ulan itirazın
Git bi basur kremi al ve pompacınla ihtiraslı
Fantezilere dal beni yıkmaz yalancıların iftirası
çünkü ben yatakta değil sokakta yaptım ihtisas
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Ne saçını kazıtan herkes mc ne de hafız her sakal salan
Saçma sapan sözler ve boş beleş laflar kafam kazan
Lan hiç savaş kazanmadan masaldan bozma diss yapan
Salaktan bu beklenir Jokzilla s**er sakatlar git
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Sabaha kadar düşün ıkın yapana kadar düşük
Sı*ıp sıvadım işte yüzüne şimdi tavana kalkçak g**ün
Benle savaşa dalan bücür yatalak adama yeter gücün
Sen gibi köpekler var oldukça alt tabaka kalcak kültür
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Ya yalaka fanlarınla küçük bir saltanat kurup üçün
Birine talim ol devam et ya da kafanla düşün
Diss'te anama laf atıp arkasından masumhane tavır
Yapma bi dahakine +müzikle değil silahla alırım öcü
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Sen bu kingsize'ı tanımamışsın kapanmış bi defter açtın
Unutma ki bugünlere dek düşmanımla tek savaştım
Senin gibi çok mc gördüm baba parası cepte harçlık
Amaçları gündem olmak bildiğin reklam aşkı
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Anladım derdin y***kla değil kanatla p*dle
Kapat lan ağzını salak laf etme haset ve kinin
Seni bitirmiş artık yasak hiphop da rap de
Benim derdim pikaplarla ve bi kaç kasetle
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Beni yargılayacak son köpeksin yat kalk emekle
Sefil hayatında iyi bişey yap sakat kal yetme
Ayaklarıma kapaklanma git bi camii avlusunda
Sabahtan akşama kadar sadaka bekle
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Sabrım yok sandın sanırım aklın noksan
çıkartıp soksam ne fayda 90-60-190'sın
Hasmım değil olabilirsin benim yosmam ve kadınım
Kirletmeye devam et i*ne Osmanlı adını
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Minik fan'ların sivilce diss'e çok sağlam deyince
Kı**mla güldüm verse'e yanlış oktavdan girince
Rap huzur bulcak seni bu ortamdan silince
Git iyi bi doktor bul içinde 90 bar dirilcek
---
BU JOKZILLA ESKIŞEHIR HATIRASI
YERALTINDA GEBERIP GIDEN MC'LERIN FATIHASI
KAĞITLARIN PARAMPARÇA KALEMLERIN PASLI
HASIMLARIM TEKER TEKER SIRRA KADEM BASTI