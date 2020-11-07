Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin sonucu henüz netleşmezken Biden, Delware'de seçmenlere seslendi. Sayıların doğru yolda olduklarını gösterdiğini belirten Biden, "Öfkeyi ve şeytanlaştırmayı artık geçmişte bırakmamız gerekiyor. Başkan olarak sorumluluğum tüm ülkeyi temsil etmek olacak." ifadelerini kullandı.

ABD tarihinin en kritik seçimlerinden biri Donald Trump ve Joe Biden arasında yaşandı. Net sonuçlar henüz belli olmazken, kritik eyaletlerde öne geçen Biden, Beyaz Saray'a yakın olan isim konumunda bulunuyor. Delawere'de seçmenlere seslenen Joe Biden, "Zafer ilan etmek için burada değilim. Ancak sayılar bize bu yolda olduğumuzu gösteriyor. Net bir çoğunlukla kazanacağımı görebilirsiniz" dedi.

"DÖRT YIL ÖNCE KAYBETTİĞİMİZ EYALETLERDE YENİDEN KAZANDIK"

Pensilvanya'da geriden gelerek öne geçtiklerini belirten Biden, "Arizona ve Nevada'da öndeyiz. Nevada'da farkı ikiye katladık. 74 milyon oy aldık. ABD tarihindeki geçmiş tüm başkanlardan daha çok oy almış durumdayız. Donald Trump'ın üzerinde 4 milyonluk bir farkımız var. Süreç devam ediyor. Amerika'nın dört bir yanında seçmenlerin desteğini almaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Dört yıl önce kaybettiğimiz ülkenin kalbini oluşturan eyaletlerde yeniden kazandık" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIN SESLERİ DUYULACAK"

Oyların sayılmasının yavaş ilerlediğini kaydeden Biden, "Ancak bunlar sadece rakamlar değil. Bunlar seçmenler. Bunlar temel vatandaşlık haklarını ve iradelerini gösteren insanların sesleri. Rekor sayıda her ırktan ve yaştan seçmen oylarını verdi. Bu seçmenler ülkenin daha çok ayrılmasını değil bir araya gelmesini istediler. 74 milyon Amerikalı konuştu. Son sonuçları beklerken tabii ki sürecin başlamasını da sabırsızlıkla bekliyoruz.Sizin oylarınızın hepsi sayılacak. Bunu durdurmak için ne kadar uğraştıkları umurumda değil. İnsanların sesleri duyulacak. ABD ilerlemeye devam edecek" dedi.

"VİRÜSÜ KONTROL ALTINA ALMAK VE DURDURMAK BİZİM ANA AMACIMIZ"

Sağlık ve ekonomi uzmanları ile bir araya geldiklerini aktaran Biden, "Pandemi bildiğiniz gibi her geçen gün daha endişe verici bir hale geliyor. Günlük vakalar patlama yapmış durumda. Günde 200 bin vakaya doğru gidiyoruz. 240 bin kişi hayatını kaybetti. Amerika'nın dört bir yanında aileler sevdiklerini kaybetti. Birçok aile bu acıyı bizzat yaşadı. Aileden birisini kaybetmenin ne demek olduğunu bilirim. Gerçekten çok büyük bir acıdır. İlk günden beri herkes şunu biliyor ki bu virüsü kontrol altına almak ve durdurmak bizim ana amacımız olacaktır. Hayat kurtarmak için çalışacağımızı herkes biliyor. Pandemiyi kontrol altına almak konusundaki başarısızlık nedeniyle ekonomi de kötü yönde ilerliyor. Bundan da birçok insan etkileniyor. Bu zorlu seçi sürecinden sonra tüm ABD halkının da ekonomik toparlanma için bizimle beraber olacağına eminiz" şeklinde konuştu.

"ÖFKEYİ VE ŞEYTANLAŞMAYI ARTIK GEÇMİŞTE BIRAKMAMIZ GEREKİYOR"

Biden son olarak, "Liderlerimizin görevi bu güçlü fikir ayrılıklarımızı bizi birleştirecek şekilde ortada buluşturmak, ulus için çalışmalı ve çatışma yerine sorunları çözmeye odaklanmak olmalı. Liderliğin ve siyasetçilerin görevi tüm vatandaşların haklarını iyileştirmek, bizi birleştirmek, düşman etmemektir. Kime oy verirseniz verin eminim ki 150 milyondan fazla seçmenin çoğu bu çatışmayı siyasetten atmak istediğimiz konusunda bizimle hem fikirdir. Öfkeyi ve şeytanlaştırmayı artık geçmişte bırakmamız gerekiyor. Başkan olarak sorumluluğum tüm ülkeyi temsil etmek olacak. Geleceğimizi inşa etmek için çok büyük fırsata sahibiz. Kim olduğumuzu unutmayalım. Birlik olduğumuzda başaramadığımız hiçbir şey olmadı bugüne kadar" ifadelerine yer verdi.