Joe Biden, önde olduğu Nevada'yı kazanırsa ABD'nin yeni başkanı olacak
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Joe Biden, önde olduğu Nevada'yı kazanırsa ABD'nin yeni başkanı olacak

05.11.2020 07:45 | Son Güncelleme: 05.11.2020 08:58

ABD'de 3 Kasım'da başlayan başkanlık seçimleri hala sonuçlanmadı. 4 eyalette oy sayımına devam edilirken, son olarak Michigan'ı kazanan Demokratların adayı Joe Biden, önemli bir avantaj elde etti. Biden, önde olduğu Nevada'yı kazanırsa ABD'nin yeni başkanı olacak.

Tüm dünya ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonucuna odaklandı. Koronavirüs nedeniyle 100 milyondan fazla vatandaş posta yolu ile oy kullanırken, son sonuçlara göre Biden, 264 delegeyi kazanarak Beyaz Saray'a çok yaklaştı. 214 delegede kalan Cumhuriyetçilerin adayı mevcut başkan Donald Trump ise bazı yerlerde oyların yeniden sayılması için mahkemeye başvuracaklarını belirtti.

Trump'ın yüksek mahkemeye gideceğiz açıklamasından sonra avukatları harekete geçerek Michigan, Pennsylvania ve Georgia'da oy sayımının durdurulması için yasal işlem başlattı.

Bu gelişmelerin ardından kritik öneme sahip olan Michigan'da resmi sonuçlar geldi. Yüzde 50.5 oy alan Demokrat Joe Biden, 16 delegeyi hanesine yazdırarak 264 delege sayısına ulaştı. Michigan'da yüzde 48 oy oranında kalan Trump ise 214 delegeyle Biden'ın arkasında yer aldı.

"BURADA HALKIN SÖZÜ GEÇER"

Michigan'ı kazandıktan sonra konuşma yapan Biden, Salgına rağmen çok daha fazla Amerikan vatandaşı oy kullandı. Burada halkın sözü geçer, güç kimse tarafından ele geçirilemez. Bu irade kimin ABD Başkanı olacağını belirler. Başkanlığı kazanmak için gerekli delegeye sahibim. Başkan olmam için gereken delege sayısına ulaşacağız. Kazandığımızı ilan etmek için değil, sayımlar bittiğinde kazanan olacağımıza inandığımızı bildirmek için buradayım. Uzun ve zor bir kampanya oldu. Aynı zamanda ülkemiz için de çok zor bir dönemdi" ifadelerini kullandı.

Joe Biden, önde olduğu Nevada'yı kazanırsa ABD'nin yeni başkanı olacak

BİDEN NEVADA'YI KAZANIRSA ABD'NİN YENİ BAŞKANI OLACAK

264 delege sayısına ulaşan Biden, önde olduğu Nevada'yı kazanırsa 6 delegeyi de kazanmış olacak ve başkan olması için gerekli olan 270 delege sayısına ulaşarak ABD'nin yeni başkanı olacak.

Joe Biden, önde olduğu Nevada'yı kazanırsa ABD'nin yeni başkanı olacak

NEVADA'DA SON DURUM

(Sayılan oy oranı %75/ Delege sayısı 6)

Joe Biden: %49,3(588.252)

Donald Trump: 48,7 (580.605)


Joe Biden, önde olduğu Nevada'yı kazanırsa ABD'nin yeni başkanı olacak

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Haber Yorumları (1)
NİCOLAS FLEXİT: tanrı sana güç kuvvet versin. tanrı seninle, havariler yoldaşin olsun. deste berdawambit.
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