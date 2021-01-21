Joe Biden kabinesinin, Obama yönetimine benzerliği dikkat çekti

ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden kabinesini 'Amerika masaya dönüyor' düşüncesiyle oluşturdu. Yeni kabine, ABD tarihinin ırk ve kültürel olarak en geniş çeşitliliğe sahip kabinesi olarak kayıtlara geçecek. Eski Başkan Obama'nın kabinesinden Sally Yates, Tom Vilsack ve Antony Blinken gibi isimlerin Biden'ın kabinesinde de bulunması dikkat çekti.

ABD'de 3 Kasım 2020 seçimlerini kazanan Joe Biden, Amerikan Kongresi'nde ettiği yemin sonrası görevine başladı. ABD Başkanı için asıl mücadele daha yeni başlıyor. Birçok kritik olaydan kurtulan Biden, belirlediği kabinesiyle de derin bir nefes aldı. Biden'ın daha önceden açıkladığı kabine üyeleri sırasıyla ABD Senatosu tarafından onaylanacak. Ayrıca Biden'ın kabinesinde, 8 yıllık Obama döneminde beraber çalışma fırsatı bulduğu isimlerin yoğunluğu göze çarptı.

İLKLERİN BAŞKANI JOE BİDEN

Kabinesi için 'İlklerin Kabinesi olacak' diyen Biden, bu sloganıyla çok taraflılık mesajı veriyor. Amerikan politikalarını yönlendirecek kabine, hem cinsiyet hem de köken olarak çeşitlilik barındırıyor. Biden'ın kabinesinin yüzde 50'si siyah. Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris, Başkan Yardımcısı olacak ilk kadın olacak. Biden, İçişleri Bakanlığı için Amerikan yerlisi Deb Haaland'ı seçti. Tarihte ilk kez bir Amerika yerlisi, kabinede görev alacak. Bu ve bunlar gibi yenilikler ile yeni başkan, çeşitli insan topluluklarına umut vadediyor.

BİDEN, OBAMA'NIN KABİNESİNDEN YARARLANDI

Kabinesini oluşturan ve bazı adaylar için Senato'dan onay bekleyen yeni başkan Biden'ın, kabinesindeki seçimler dikkat çekiyor. Joe Biden, Obama yönetimi zamanında Tarım Bakanı olan Tom Vilsack'ı, tekrar Tarım Bakanı olarak aday göstermeyi planlıyor. İç Güvenlik Bakanlığı için düşünülen Alejandro Mayorkas, Barack Obama yönetimindeki İç Güvenlik Bakan yardımcısıydı. Obama döneminden bir diğer üst düzey isim de Dışişleri Bakanlığına aday gösterilecek olan Antony Blinken oldu. Blinken, Başkan Obama'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ayrıca Denis McDonough'un Gazi İşleri Bakanı olması bekleniyor. McDonough, Obama'nın Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı olarak görev yapmıştı.

TRUMP DÖNEMİNDE MÜSLÜMAN ÜLKELERE SEYAHAT YASAĞINA KARŞI ÇIKMIŞTI

Aday gösterilen isimler arasında bir diğer dikkat çekici isim Sally Yates oldu. Adalet Bakanlığı için favori gösterilen Yates, Obama döneminde bu görevi vekaleten yürütmüştü. Ayrıca Trump döneminin başında da bu görevi yürüten Yates, Müslüman ülkelere uygulanmak istenen vize ve seyahat yasağına karşı çıktığı için görevden alınmıştı.