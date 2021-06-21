Jest Electric Avrupa'da pazar lideri oldu
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Jest Electric Avrupa'da pazar lideri oldu

Jest Electric Avrupa'da pazar lideri oldu
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Karsan’ın 2018 yılında tanıtarak, 2019 yılı başında yollarla buluşturduğu ilk elektrikli modeli Jest Electric, iki sene içerisinde Avrupa pazarında önemli bir satış başarısı yakaladı.

CARMEDYA.COM – Karsan'ın 2018 yılında tanıtarak, 2019 yılı başında yollarla buluşturduğu ilk elektrikli modeli Jest Electric, iki sene içerisinde Avrupa pazarında önemli bir satış başarısı yakaladı.

Avrupa'da pazara sunulduğu ilk yıl olan 2019 yılında kendi segmentinde yüzde 24 pazar payı elde etmeyi başaran Jest Electric'in, 2020 yılında pazar payı yüzde 43'e ulaştı.

Wim Chatrou – CME Solutions tarafından yayınlanan 2020 yılı Avrupa Minibüs ve Otobüs Pazarı Raporu'na göre, Jest Electric 3,5 – 6 ton arası elektrikli minibüs sınıfında rakiplerini geride bırakarak 2020 yılında Avrupa pazarının lideri oldu. Karsan mühendislerinin tecrübesi ve BMW i teknolojisine sahip elektrik bataryalarıyla rakiplerinden ayrılan Jest Electric, Romanya ve Fransa başta olmak üzere, Almanya, İsviçre, Portekiz, İtalya, İspanya gibi bir çok Avrupa ülkesinde yaygın olarak hizmet veriyor. Jest Electric'in küçük otobüs sınıfında elde ettiği bu önemli başarıda, özgün boyutlarının yanı sıra Karsan'ın sağladığı distribütörlük ve satış sonrası hizmetler alanında yatırımları da büyük rol oynadı.

Karsan CEO'su Okan Baş

"Minibüs alanındaki deneyimlerimizi teknolojiyle birleştirdik"

Jest Electric'in başarısını değerlendiren Karsan CEO'su Okan Baş, "50 yılı aşkın süredir Türkiye'de minibüs pazarının en önemli oyuncularındanız. Şüphesiz ki, buradaki derin tecrübemiz Avrupa'daki başarımızın da temelini oluşturuyor. Avrupa pazarının ihtiyaç duyduğu yeni nesil, sıfır emisyonlu toplu taşıma araçlarını üretirken saha araştırmalarından batarya teknolojilerine kadar geniş kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu çalışmalar neticesinde, minibüs boyutları alanındaki deneyimimizi BMW i teknolojisiyle birleştirdik. Ar-Ge ekibimizin özverili çalışmalarıyla dayanıklı, yüksek performanslı ve ideal boyutlarıyla tercih edilen bir model ortaya çıkardık. Jest Electric'in sadece iki yıl içerisinde kendi sınıfında pazar lideri olması ise doğru adımlar attığımızın göstergesi. Çevreci toplu taşıma araçları alanında Avrupa'da söz sahibi olmak için yüksek kalite ve performansta farklı modeller geliştirmeye ve pazarla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

210 km'ye kadar menzil sunuyor

Yüksek manevra kabiliyeti ve yolcu konforuyla öne çıkan Jest Electric, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km'ye kadar menzil sunarak bu anlamda 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performansını gösteren Jest Electric'in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemine sahip.

Kaynak: Carmedya.com

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