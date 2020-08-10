Jessica May ailesinin kökenini Kapadokya'da öğrendi Çekimleri Kapadokya'nın eşsiz doğasında devam eden, Maria ile Mustafa dizisinin başrol oyuncuları Jessica May ve Hilmi Cem İntepe, Litvanya Fahri Konsolosluğunu ziyaret ettiler.

9 yıldan beri Türkiye'de yaşadığını ve Kapadokya'ya ilk kez Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için gelme fırsatı bulduğunu söyleyen May; "Kapadokya çok gizemli bir bölge, çok beğendim. Burada da kaldığımız otelin sahibi Yakup Dinler, Litvanya'nın Fahri Konsolosu çıkınca mutluluğum daha da arttı. Çünkü dedem ve babaannem Litvanya'da doğup, çocukken Brezilya'ya gitmişler. Yakup Bey'den onların kökenleri hakkında bir sürü şey öğrendim. Eski Litvanya fotoğraflarına baktım. Çok güzel bir deneyimdi" dedi.

MARİA VE MUSTAFA'NIN AŞK HİKAYESİNİ KONU ALIYOR

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

YAKINDA ATV'DE...

Yabancı bir kızla Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu alan "Maria ile Mustafa" çok yakında atv ekranlarında ekran yolculuğuna başlayacak.





Kaynak: Snob Magazin