Japonya Savunma Bakanı Kono'dan ABD üslerindeki Covid-19 vak'alarına ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Japonya Savunma Bakanı Kono'dan ABD üslerindeki Covid-19 vak'alarına ilişkin açıklama

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, ülkede konuşlu ABD askerlerinin Covid-19 salgını karşısında aldığı önleyici tedbirler konusunda bazı sorunlar saptadıklarını söyledi.

Japonya Savunma Bakanı Kono'dan ABD üslerindeki Covid-19 vak'alarına ilişkin açıklama
15.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:20

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, ülkede konuşlu ABD askerlerinin Covid-19 salgını karşısında aldığı önleyici tedbirler konusunda bazı sorunlar saptadıklarını söyledi.

Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki ABD üslerinde Covid-19 vak'alarında geçtiğimiz günlerde artış yaşanmasının ardından Japonya Savunma Bakanı Taro Kono konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Dün gazetecilere yaptığı açıklamada Kono, üslerdeki önleyici tedbirlerin yeterliliği konusundaki tartışmalara atıfta bulunarak, "Birtakım sorunlar saptadık" ifadelerini kullandı. Son enfeksiyonlar sonrası Japon yetkililerin ABD askeri yetkililerinden bilgi talep etmesinin ardından sorunların farkedildiğini belirten Kono, sorunların ne olduğuna ilişkin detay vermekten kaçındı. Söz konusu sorunların sadece Okinawa'daki üsleri değil, Japonya'daki ABD üslerinin genelini işaret ettiğini ifade eden Kono, "Durumu Japonya'daki ABD askerleriyle birlikte daha sıkı bir şekilde ele almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

OTEL İNCELENİYOR

Kono'nun hakkında detay vermediği sorunlardan birinin adaya yeni gelen askeri personelin kendini tedbir amaçlı 14 günlük karantinaya aldığı bir otel ile ilgili olduğu belirtilirken, Japon yetkililerin otelde inceleme yaptığı öğrenildi. Yerel basın ise otelde yeterli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı konusunda endişeleri gündeme taşıdı.

YENİ COVİD-19 VAK'ALARI DOĞRULANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Okinawa'daki ABD askeri üslerinde 61 Covid-19 vak'asının doğrulandığı açıklanmış, vak'aların 38'inin Futenma Hava Üssü ve 23'ünün Camp Hansen Deniz Üssü'nde tespit edildiği belirtilmişti. Son olarak Pazartesi Futenma Hava İstasyonu'ndaki yeni vak'alar hakkında bölge valiliğine bilgi verildiğini açıklayan yerel otoriteler, 32 vak'anın daha kayda geçtiğini duyurmuştu.

VALİ KAYGISINI DİLE GETİRMİŞTİ

Adadaki ABD üslerine karşıt tutumu ile bilinen Okinawa Valisi Denny Tamaki ise geçen hafta yaptığı açıklamada bölge halkının enfeksiyonların yayılmasını önlemeye yönelik yoğun çabaları karşısında ABD ordusu ile bağlantılı birçok vak'anın kısa sürede görülmesinin hayal kırıklığı oluşturduğunu belirtmişti. Tamaki, Okinawa'daki askeri personelin aldığı önleyici tedbirlerin etkinliği konusunda şüphelerinin olduğunu dile getirmişti.

Ayrıca askeri personelin 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü kutlamaları nedeniyle plajları ve gece kulüplerini ziyaret etmek üzere üslerden ayrıldığına dair iddialar bölge halkı arasında endişeye neden olmuş, Tamaki'de söz konusu iddiaların vaka sayısındaki artışta rol oynayabileceği ihtimaline dikkat çekmişti.

"PERSONEL İZOLE EDİLDİ"

ABD askeri yetkilileri ise, Okinawa'daki tüm enfekte olmuş personelin izole edildiğini belirterek üslerin karantina altına alındığını açıklamıştı. İddialara konu olan karantina otelinde herhangi bir enfeksiyon veya olağan dışı durum bulunmadığını açıklayan yetkililer, tesiste kalan personelin iki haftalık karantina boyunca dışarı çıkmasına izin verilmediğini belirtmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Güncel
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak Politika
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 3. Sayfa
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı Magazin
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 99 bin 66 operasyonda 94 bin 975 kişi tutuklandı
Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 99 bin 66 operasyonda 94 bin 975 kişi tutuklandı
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illerden olan Diyarbakır'da tepki çeken fotoğraf
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Fatih Sultan Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Selçuk Yöntem
Spor Adem Büyük Gökhan Gönül Ali Palabıyık Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Milli Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Japonya Savunma Bakanı Kono'dan ABD üslerindeki Covid-19 vak'alarına ilişkin açıklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 10:21:05. #1.14#
title