"Japonya mücahidi" Nimetullah Hoca

Tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği sebebiyle 90 yaşında hayatını kaybeden Nimetullah Halil İbrahim Yurt, Avrupa ve Japonya'daki irşat faaliyetleriyle binlerce kişinin İslam'la şereflenmesine vesile oldu.

Tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği sebebiyle 90 yaşında hayatını kaybeden Nimetullah Halil İbrahim Yurt, Avrupa ve Japonya'daki irşat faaliyetleriyle binlerce kişinin İslam'la şereflenmesine vesile oldu.

Kamuoyunda "Nimetullah Hoca" ismiyle bilinen Nimetullah Halil İbrahim Yurt, 1931 yılında Amasya'nın Taşova ilçesinde İbrahim ve Hatun Yurt çiftinin iki çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Yurt, genç yaşında babasıyla alimlerin ve ariflerin sohbetlerine katılırken, kız kardeşi Fatma Yurt'ta bir kursta Kur'an-ı Kerim hocalığı görevine başladı.

1955 yılında Sultanahmet Camisi'nde müezzinlik yapan, İslam alimi ve tasavvufçu Mehmet Öğütçü (Gönenli Mehmet Efendi) ile Seyyid Şefik Arvasi'ye imam vekilliği görevlerinde bulunan Nimetullah hoca, Diyanet İşleri'nden emekli olduktan sonra babasının yanına Mekke'ye yerleşti.

Burada 33 sene kalan ve Nur Dağı yakınlarındaki Seyitler Mahallesinin camisinde hocalık yapan Nimetullah hoca, daha sonra davetle Japonya'ya giderek Japonya İslam Merkezi'nin baş imamlığını yaptı. 20 seneyi aşkın süre kaldığı Japonya'da yüzlerce cami ve mescit açan Nimetullah hoca, farklı inanç gruplarından binlerce kişinin Müslüman olmasına vesile olduğu için "Japonya mücahidi" olarak anılmaya başlandı.

1981 yılında Çin'de 20 bin Kur'an-ı Kerim dağıtan Nimetullah Hoca, İslam'ı tebliğe adadığı ömrü boyunca 50'den fazla ülkeyi ziyaret etti. 6 dil bilen Nimetullah Hoca, dünyanın farklı noktalarında yüzlerce cami hizmete açtı.

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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp yetmezliği sebebiyle bir süre tedavi gören ve ameliyat edilen Nimetullah Hoca, ilaçlarla ayakta durmaya çalıştığı sürede Sarıyer'de bir mescitte talebe yetiştirmeye devam etti.

Hastalığı yeniden tekrarlayan Nimetullah Hoca, 6 ay önce Çengelköy Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kalp yetmezliği sebebiyle burada önceki gün hayatını kaybeden Nimetullah Hoca için Fatih Camisi'nde dün ikindi vakti tören düzenlendi.

"Dünyadaki tüm insanlara İslam davetini götürmek isterdi"

Nimetullah Hoca ile 1974 yılında tanışan ve 47 yıldır yakın dostluğunu sürdüren Ömer Faruk Ocakzade, AA muhabirine, Nimetullah Halil İbrahim Yurt'u anlattı.

Nimetullah Hoca'nın çok arzuladığı İslam'a Davet Cemiyeti'ni 2019 yılında Beyoğlu'nda 50 kurucu üye ile hayata geçirdiklerini, hocanın da cemiyetin onursal başkanı seçildiğini belirten Ocakzade, "Cemiyeti kurduğumuzu kendisi hastanedeyken söyledik. Bana 'burnumdaki serumları çekin, hemen gidip hizmet edeyim' dedi. Hatta 'ilk aidatı ben vereyim' demişti, ben de 'senin yerine ben veririm' demiştim. Bu diyalog üzerine tebessüm etmişti." dedi.

1974-1995 yıllarında Hac vazifesi için Mekke'ye gittiğinde misafiri olduğu Nimetullah Hoca'nın pek uyumadığını, acıkmadığını ve yorulmak nedir bilmediğini vurgulayan Ocakzade, şöyle devam etti:

"Buradaki camide yardımcılığını Balıkesirli Muhsin Atıcı isimli bir hoca yapıyordu. Muhsin Hoca da iki yıl önce hayatını kaybetti. Muhsin Hoca camideyken Nimetullah Hoca gider hacılara hizmet ederdi. Türkçe, Arapça, Farsça, Urduca, Japonca ve İngilizce konuşurdu. Bazı dillerde çok iyi değildi ama tebliğ konusunda başarılıydı. Herkesle kolay iletişim kurardı. Dünyadaki tüm insanlara İslam davetini götürmek isterdi. Çoğu kere bizim evde dertleştiğimizde 'dünyanın 50 ülkesine gittim, dünyanın bütün insanlarına İslam'ı götüremediğimiz için ahirete gittiğimde Peygamberin yüzüne nasıl bakacağım' derdi ve hüzünlenirdi."

Nimetullah Hoca'yı Japonya'ya giderken de her seferinde havalimanından uğurladıklarını dile getiren Ocakzade, "Bir gün bana bir üzüntüsünü paylaştı. Bir Japon Müslüman olmuş ve kendisine dert yanmış, ağlamış. 'Hocam, Japonya'ya niçin İslam'ı 300-400 yıl önce getirmediniz. Malezya'ya, Endonezya'ya, Filipinlere kadar geldiniz. Onlar bizim komşularımız, onlar Müslüman oldu ve cennete gidecekler. Benim babam çok akıllı bir adamdı ama o Müslüman olmadan öldü, bunun vebali altındasınız' demiş. Nimetullah Hoca bunu söyler ağlardı, 'adam doğru söylüyor' derdi." ifadesini kullandı.

Ocakzade, Nimetullah Hoca'nın "Japonya'da 50 cami yaptıracağım" dediğini, çaba göstererek 401 cami ve mescidi ibadete kazandırdığını, buradaki hutbelerin Japonya'daki bazı televizyon kanallarında naklen yayınlandığını, 100 bin kişinin de kendisinin vesilesiyle Müslüman olduğunu kaydetti.

Nimetullah Halil İbrahim Yurt'un mal mülk düşkünü olmadığını, iki evini de sağlığında akrabalarına hediye ettiğini aktaran Ocakzade, merhumun üzerinde pek para tutmadığını söyledi.

Nimetullah Hoca'nın davet hayatının 10 cilt kitaba sığmayacağına işaret eden Ocakzade, sadece kendisine anlattıklarının birkaç kitap edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı