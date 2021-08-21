Japonya da yapılabilen 'Akalazya' işlemi Kahramanmaraş'ta da yapıldı
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Japonya da yapılabilen 'Akalazya' işlemi Kahramanmaraş'ta da yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Sağlık

- Japonya da yapılabilen 'Akalazya' işlemi Kahramanmaraş'ta da yapıldı Akalazya hastalığı artık tarih oluyor Kahramanmaraş'ta Akalazya hastası 5 kişi, şehir hastanesinde gördükleri tedavi ile sağlıklarına kavuştu Dünyada seçilmiş merkezlerde yapılabilen Akalazya için POEM işlemi artık Necip...

- Japonya da yapılabilen 'Akalazya' işlemi Kahramanmaraş'ta da yapıldı

Akalazya hastalığı artık tarih oluyor

Kahramanmaraş'ta Akalazya hastası 5 kişi, şehir hastanesinde gördükleri tedavi ile sağlıklarına kavuştu

Dünyada seçilmiş merkezlerde yapılabilen Akalazya için POEM işlemi artık Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde yapılmaya başlandı

KAHRAMANMARAŞ - Halk dilinde yutma güçlü olarak bilinen 'Akalazya' hastalığı yüzünden hiçbir şey yiyip içemeyen hastalar, artık Kahramanmaraş Şehir Hastanesi'nde tedavi olabiliyor.-

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Gastroenteroloji Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu tarafından ileri endoskopik POEM, ESD yöntemi ile yemek borusu, mide veya kalın bağırsaklarda yerleşmiş yüzeysel tümörler, ağrısız, açık ameliyata gerek kalmadan, organlar korunarak çıkartılıyor.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde ilk defa uygulanan teknikle 5 Akalazya hastası sağlığına kavuştu. Ağızdan gastrostopik cihazı ile girilip özel mikro cerrahi aletlerle yapılan Akalazya işlemi, hastaların yutmasına engel olan kaslarının belirli ölçülerde ileri endeskopi tekniği ile yemek borusundaki kasların gevşetilmesi ile gerçekleştiriliyor.

Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Kliğinde ilk kez uygulanan POEM (peroral endoskopik miyotomi) tekniği sayesinde üç kişi hastalıktan kurtuldu.

Dünyada sınırlı ve çok özel merkezlerde yapılan işlem artık Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde yapılmaya başlanırken, toplamda 5 kişiye işlem yapıldığı kaydedildi.

Yapılan işlemler sonrası 4 hasta taburcu olurken, 1 hastanın da taburcu olması bekleniyor.

Gastroenteroloji Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, "Akalzya Özofagus'un motilite bozukluğu olan hastalıktır. Toplumda insidansia yaklaşık yüz binde bir kişide görülür. Nadir olmasına rağmen bu tanı hataları ciddi şekilde rahatsız edebilecek bir hastalıktır. Akalazya tanısı konulan hastalar yemek yiyemiyor, dolgunluk hissi, geğirme, kilo kaybı, yemek sonrası kusma şikayetleri oluyor. Mideye ozöfagustan geçiş olmadığı için özofgus'a biriken gıda aspire edilerek pnömoniye sebep oluyor. Eskiden bu hatalığın tedavisi medikal, balon dilatasyon ve cerrahi tedavi şeklinde gerçekleştiriliyordu. Günümüzde minimal invaziv yaklaşımlı POEM işleminin başarı oranı literatür verilerine göre yüzde 93-95 oranındadır" dedi.

Akalazya hastalığına bulaşan 5 kişinin işlemini Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde yaptıklarını ifade eden Doç. Dr. Muhammedoğlu, "Son yıllarda Akalazyanın yeni bir tedavi yöntemi ortaya çıktı. Endoskopik olarak ağızdan girerek yapılan bir ameliyattır. Bu ameliyat gerçekten ileri bir endoskopik tecrübeye sahip olan klinik ve hastane tarafından yapılmakta çok yaygın ve her yerde yapılan bir işlem değil. Biz Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde 5'inci vakamızı yaptık. İlk iki vakamızı yaptık taburcu ettik. Daha sonra üç vakamızı yaptık ve taburcu olamaya hazırlanmaktadırlar. Türkiye genelinde de çok yapılan bir işlem değildir. Ama biz bu bölgede ilk kez bu işlemleri yaptık. Sırada bekleyen hastalarımız da var ve seri şekilde işlemlerini yapmayı planlıyoruz. Ciddi bir ekip desteği var. Akalazya işleminde inşallah bundan sonra daha başarılı işlemler yapacağımıza inanıyoruz" dedi.

3 yıldan bu yana boğazından yemek geçmediğini ifade eden Akalazya hastası Hacı Ahmet Odun ise, "Doktor doktor gezdik, Gaziantep ve Osmaniye gibi illere gittik eşimin aracılığı ile Bahtiyar hocamızı bulduk. Hocam da bizi gerçekten Azrail'in elinden aldı. Şuanda rahatım" dedi.

Japonya da yapılabilen 'Akalazya' işlemi Kahramanmaraş'ta da yapıldı
Japonya da yapılabilen 'Akalazya' işlemi Kahramanmaraş'ta da yapıldı
Japonya da yapılabilen 'Akalazya' işlemi Kahramanmaraş'ta da yapıldı
Japonya da yapılabilen 'Akalazya' işlemi Kahramanmaraş'ta da yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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Japonya da yapılabilen 'Akalazya' işlemi Kahramanmaraş'ta da yapıldı - Haberler
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