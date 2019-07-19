Japonya'da animasyon stüdyosu kundaklandı: 33 kişinin ölümüne neden olmala suçlanan zanlının...

Japonya'nın Kyoto kentinde bir animasyon stüdyosunu kundaklayarak 33 kişinin ölümüne neden olan zanlının kimliği tespit edildi.

Polis, zanlının 41 yaşındaki Şinji Aoba olduğunu açıkladı.

Zanlının 2012'de bir soygundan hüküm giydiği ve ruhsal sağlık sorunları olduğu açıklandı. Animasyon stüdyosunun kundaklanması sonucu yaralanan 36 kişiden bazılarının durumları ağır.

Polis, 41 yaşındaki Şinji Aoba'nın 2012'de bir soygundan hüküm giydiğini ve ruhsal sağlık sorunları olduğunu açıkladı.

Zanlı ciddi yanık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı için henüz polis tarafından sorgulanamadı.

Tutuklanma anında olay yerinde olan görgü tanıkları zanlının, şirketin kendi fikrilerini çaldığına dair sözler söylediğini belirtti.

Yetkililer, yangında hayatını kaybedenlerin çoğunun karbon monoksit zehirlenmesinden öldüğünü kaydetti.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe olayla ilgili üzüntüsünü ifade ederek "Yaşananmlar kelimelerle anlatılamayacak kadar korkunç" dedi.

KyoAni adıyla bilinen Kyoto Animation kaliteli filmleri ve çizgi romanlarıyla tanınıyor.

Stüdyonun sahibi olan Kyoto Animation şirketinin başkanı Hideaki Hatta, saldırı öncesinde çalışanların ölüm tehditleri içeren e-postalar aldıklarını açıkladı.

Olay nasıl gerçekleşti?

Üç katlı binadaki yangın Perşembe günü yerel saatle 10: 30'da başladı.

Polis, 41 yaşındaki zanlının animasyon stüdyosuna girerek etrafa benzin döktüğünü ve sonra ateşe verdiğini açıkladı.

Zanlının binayı ateşe verdikten sonra kaçmaya çalışırken olay yerine yakın bir yerde yakalandığı ve yaralı olduğu için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yerel medya, polisin ayrıca olay yerinde bıçak bulduğuna dair haberler geçti.

NHK televizyonu zanlının binayı ateşe verirken "Geberin" diye bağırdığını bildirdi.

Zanlının şirketle bağına dair herhangi bir şey bilinmiyor.

Kazuhiro Hayashi adlı yetkili, ölenlerin çoğunun üçüncü kata çıkan merdivenlerde bulunduğunu açıkladı.

Görgü tanıkları binanın 2. ve 3. katında kalanların ilk katı saran alevler nedeniyle binada mahsur kaldığını aktarıyor.

BBC Tokyo Muhabiri Rupert Wingfield-Hayes, görgü tanıklarının binada büyük bir patlama duyduklarını, ardından da binanın hızla alevlere teslim olduğunu aktardı.

Zanlı kim?

Yerel medyada çıkan haberlere göre zanlı, şirketin eski çalışanlarından değil.

Ancak görgü tanıkları zanlının şirkete karşı öfkeli göründüğünü ifade ediyor.

Yangın başladıktan sonra zanlının yakındaki bir tren istasyonuna doğru koşarken düştüğü belirtiliyor. Şirketin bazı çalışanlarının zanlıyı kovaladığına dair haberler de var.

Kyodo haber ajansına konuşan bir görgü tanığı, "Saçları yanmış bir kişinin yerde yattığını ve kanlı ayak izleri olduğunu" söyledi.

Başka bir görgü tanığı, "Acı çekiyor ve öfkeli görünüyordu. 'Siz onu kopyaladınız' gibi bir şeyler söylüyordu" dedi.

Stüdyo hakkında ne biliniyor?

KyoAni adıyla bilinen ve 1981'de kurulan Kyoto Animation, ülkede popülerleşen "K-On" ve "Melancholy of Haruhi Suzumiya" adlı animasyon şovlarını hazırlıyordu.

Çalışanlarına kare başına ödeme yapan ve bu yüzden işçi hakları savunucuları tarafından eleştirilen çoğu animasyon şirketinin aksine çalışanlarına düzenli maaş veren KyoAni, Evergarden dizisini dünya çapında yayınlaması için Netflix'le anlaşmıştı.

Yangının ardından sosyal medya kullanıcıları, sevdikleri KyoAni karakterlerinin çizimleriyle başsağlığı dileklerini paylaştı.